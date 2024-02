Huawei et SMIC déjouent les sanctions avec la production de puces en 5 nm

Huawei et son partenaire de fabrication de puces, SMIC, envisagent d’utiliser leurs installations de production existantes de fabrication occidentale pour produire prochainement des processeurs à l’échelle de 5 nanomètres, malgré les sanctions sévères imposées par les États-Unis et d’autres pays.

Selon plusieurs sources citées par le Financial Times, SMIC a récemment mis en place de nouvelles lignes de production pour des puces de pointe dans la métropole chinoise de Shanghai, où il commencera bientôt à fabriquer de nouveaux processeurs pour Huawei. Cette production s’appuie sur des équipements précédemment achetés à des fabricants des États-Unis et de l’Europe, avant que l’exportation de tels systèmes ne soit restreinte par les pays fabricants.

Il semble que SMIC et Huawei aient développé un nouveau processus de fabrication dont les largeurs de ligne correspondent à ce que des concurrents tels que TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud commercialisent généralement comme l’échelle des 5 nanomètres. Avec ce nouveau nœud 5 nm, Huawei serait « sur la bonne voie » pour mettre à jour ses puces pour smartphones haut de gamme et centres de données, selon l’une des sources.

Il apparaît que Huawei et SMIC sont prêts à assumer des coûts nettement plus élevés dans le développement et la production de leurs « puces 5 nanomètres ». La production serait seulement d’un tiers de ce que TSMC atteint avec sa fabrication 5 nm, générant ainsi beaucoup de déchets et soulevant des questions sur la viabilité économique d’une telle entreprise.

Les observateurs cités par le Financial Times suggèrent donc que Huawei, SMIC et, en fin de compte, le gouvernement chinois pourraient poursuivre ce projet comme une sorte de projet de prestige, motivé par une volonté de démontrer un progrès technique malgré les obstacles. Si l’argent n’est pas un problème, il est plausible que les fabricants chinois s’engagent dans un tel effort.

Malgré les obstacles, Huawei veut rebondir

Récemment, Huawei, avec l’aide de SMIC, a lancé le Kirin 9000S, une puce relativement moderne à l’échelle de 7 nanomètres basée sur la technologie de 2020. La production de puces plus modernes est actuellement presque impossible pour Huawei et SMIC, car les équipements correspondants de fournisseurs comme ASML des Pays-Bas ne sont plus disponibles.

Cela signifie que les fabricants chinois ne peuvent pas construire de puces de pointe utilisant la lithographie ultraviolette extrême (EUV). À la fin de 2023, une interdiction d’exportation a également été imposée sur les systèmes de lithographie ultraviolette profonde (DUV) d’ASML, rendant ces équipements moins modernes pour l’exposition des plaquettes de silicium pour la fabrication de puces également hors de portée pour SMIC et d’autres fabricants chinois.