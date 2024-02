Découvrez les capacités IA améliorées des OnePlus 11 et 12

OnePlus semble rejoindre discrètement le mouvement des smartphones dotés d’intelligence artificielle (IA), en intégrant de nouvelles fonctionnalités IA à la OnePlus 12 et OnePlus 11, bien que ces ajouts n’aient pas été annoncés lors du lancement mondial de ces appareils.

Selon les informations partagées par Mishaal Rahman, les fonctionnalités d’IA de OnePlus sont déployées avec la dernière mise à jour de Color OS en Chine. Bien que les smartphones OnePlus mondiaux utilisent Oxygen OS, les modèles chinois sont équipés de Color OS, les deux systèmes d’exploitation étant très similaires à l’exception de leurs noms.

OnePlus is rolling out an update to the @oneplus 11 in China that adds several AI features, likely in a bid to compete with Samsung. According to the changelog:

"* Al Summariser is now available to help generate call summaries by extracting times, places, action items and other…

