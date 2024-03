Retro Gaming Watch : la smartwatch innovante pour les fans de jeux rétro

Dans une ère de smartwatches de plus en plus ennuyeuse, nous avons la chance de voir un produit si unique que vous voudriez l’acheter immédiatement. Si vous avez passé d’innombrables heures sur votre Wii ou votre GameBoy, vous allez adorer la Retro Gaming Watch, un projet Kickstarter de Jason Rogers. Il s’est inspiré d’Eric Migicovsky, fondateur et PDG des smartwatches Pebble. Eric est actuellement cofondateur de Beeper.

Après quelques réflexions, il est parvenu au concept de la Retro Watch. Il s’agirait essentiellement d’une smartwatch dotée de nombreuses fonctionnalités qui se transformerait facilement en console de jeu rétro. Elle ne dispose pas de toutes les fonctionnalités des smartwatches modernes. Cependant, elle possède suffisamment de fonctionnalités « smartwatch » pour être appelée ainsi.

Comme indiqué ci-dessus, c’est exactement ce que vous pensez. Vous portez la Retro Watch à votre poignet, et c’est une smartwatch qui vous permet de suivre vos pas, d’envoyer des messages, et plus encore. Elle est dotée d’une charnière mécanique et vous pouvez relever l’écran pour en découvrir un autre. Aujourd’hui, la Retro Watch a changé de forme et est devenue une console de jeu.

Jetez un coup d’œil aux boutons de la manette de jeu : bien qu’ils soient assez petits, ils sont dotés d’un véritable D-Pad et de boutons ABXY.

Retro Gaming Watch : spécifications et caractéristiques

La Retro Gaming Watch est équipée d’un processeur ARM Cortex M33 cadencé à 160 MHz. Ce processeur dispose également de 2 cœurs basse consommation, utilisés pour les fonctionnalités Bluetooth et capteurs de la smartwatch.

En termes de mémoire vive, la smartwatch dispose de 1,5 Mo de mémoire vive rapide et de 8 Mo de mémoire vive externe. Un processeur graphique 2D de faible puissance fait également partie de l’ensemble. En ce qui concerne les performances, le créateur affirme qu’elle peut gérer « n’importe quel jeu de l’ère DOS » et a également ajouté que « [la Retro Gaming Watch] a plus de puissance que les consoles de l’ère Nintendo64 ».

Qu’en est-il des fonctionnalités de la smartwatch ? Cette Retro Gaming Watch disposera d’une connectivité analogue à celle des autres smartwatches. Elle se connectera à votre smartphone par Bluetooth. Le créateur indique qu’après s’être connectée à « n’importe quel smartphone » (ce qui signifie qu’elle devrait être compatible avec Android et iOS), la montre vous permettra « d’envoyer et de recevoir des messages, d’interagir avec des applications et de télécharger de nouvelles applications, des jeux et des mises à jour ».

L’autonomie de la batterie a été une préoccupation majeure pour le créateur pendant la période de développement. Cependant, la société Efinix, Inc. a fabriqué exactement le type de carte FPGA dont elle avait besoin. Ces cartes spécialisées ont des besoins en énergie extrêmement faibles. Le créateur de la Retro Gaming Watch les a contactées et a reçu ses propres cartes après discussion.

Il s’avère qu’au cours des phases de test, le créateur de la Retro Gaming Watch a constaté que son concept était tout à fait réalisable. Pour les jeux, le prototype initial a pu offrir une autonomie prometteuse de 2 à 4 heures, alimentée par une batterie de 600 mAh. La consommation d’énergie en mode « montre » ne représente que 3 % de ce qu’il faut pour jouer, de sorte que le créateur affirme que l’utilisateur devrait pouvoir bénéficier d’une autonomie de 4 jours avec cette smartwatch Retro Gaming.

Prix et disponibilité

La Retro Gaming Watch est actuellement un projet Kickstarter. Le créateur recherche des fonds pour son projet, qui a déjà dépassé son objectif à l’heure où j’écris ces lignes. Pour l’acheter, vous pouvez débourser environ 163 euros en guise de « promesse de don ». La récompense de cette promesse de don comprend la Retro Gaming Watch standard avec le bracelet de base.

La Retro Gaming Watch devrait être livrée en novembre 2024 aux premiers donateurs.

En fonction du succès du projet, le créateur envisage d’ajouter d’autres fonctionnalités. À l’avenir, si on suppose que le projet est couronné de succès, le créateur pourrait même ajouter des fonctionnalités innovantes comme un capteur de fréquence cardiaque, une carte microSD, une caméra et des boutons d’épaule.