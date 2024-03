La Lumitool F20 permet de graver l’IA directement à partir de Midjourney

La gravure à domicile devient de plus en plus populaire, tant pour les amateurs que pour les petites entreprises. Et, l’arrivée de la Lumitool F20 va certainement propulser la gravure dans la stratosphère grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). La Lumitool F20 est actuellement lancée sur Kickstarter et a déjà atteint son modeste objectif.

L’appareil est livré avec une application « alimentée par Midjourney AI design ». Les utilisateurs peuvent saisir des messages sur l’application et graver directement les images générées sur plus de 100 matériaux. Midjourney peut produire des résultats très impressionnants si vous savez l’utiliser, mais l’accès à la génération d’IA coûte un abonnement de 99 dollars par an.

Les Super Early Birds peuvent mettre la main sur le Lumitool pour 1 459 euros, soit 900 euros de moins que le prix de vente, en soutenant le niveau le plus bas sur Kickstarter. Ce prix comprend également un an d’accès à l’outil de génération d’IA. Cependant, les donateurs doivent d’abord vérifier les frais d’expédition, qui commencent à 72 euros.

Quelles sont les caractéristiques de la Lumitool F20 ?

La Lumitool F20 est un laser à fibre de 20W qui peut graver jusqu’à 1,5 mm dans le métal et 3 mm dans la pierre. Il prétend également être 10x plus rapide que les autres modèles comparables, avec une vitesse de 7000 mm/s. C’est nettement plus rapide que la LaserPecker LP2, par exemple, qui couvre 36 000 mm/min (600 mm/s).

Elle est également compacte et portable et peut être utilisée pour graver de grandes surfaces verticales ou des objets courbes ou inclinés. L’appareil utilise un double positionnement de la lumière infrarouge pour des niveaux élevés de précision. Elle offre également une zone de travail de base de 110 x 110 mm, avec la possibilité de l’étendre à 150 x 150 mm.

Le graveur a une résolution de 8 k qui lui permet d’atteindre un niveau de précision supérieur à celui de nombreux concurrents, avec une granularité de 0,001 mm.

Lumitool a également déclaré qu’elle travaillait à l’intégration de Lightburn dans son application. Lightburn est un logiciel populaire pour la création de dessins de gravure, et l’application de Lumitool peut importer les fichiers DXF créés par Lightburn.

La livraison devrait commencer en avril 2024.