ChatGPT plus innovant : accédez à plusieurs GPT en un clic avec un simple @

OpenAI a récemment introduit une mise à jour passionnante pour les abonnés de ChatGPT qui est sur le point d’améliorer de manière significative la façon dont ils travaillent avec l’intelligence artificielle et plus particulièrement le GPT Store personnalisé d’OpenAI et les modèles d’IA.

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d’interagir avec plusieurs modèles GPT à la fois au cours d’une seule session de chat en les appelant simplement à nouveau, une fois que vous les avez utilisés une fois en tapant le symbole @ dans votre chat.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais accéder à une variété de GPT qu’ils ont déjà utilisés, le tout en un seul endroit, sans avoir à passer d’une session ou d’une plateforme à l’autre.

Pour ceux qui s’appuient sur l’IA pour leurs projets, cette évolution est un grand pas en avant. Elle promet de faciliter grandement la gestion de diverses tâches, telles que la création d’images avec DALL-E, le résumé de documents de recherche ou la conversion de contenus dans différents formats tels que les PDF ou les présentations PowerPoint. Les utilisateurs peuvent désormais générer des images, les transformer en différents types de fichiers et même créer des présentations avec des narrations intégrées, le tout dans le même environnement de chat. Cette intégration est conçue pour rendre la gestion de projet plus efficace et plus productive.

You can now bring GPTs into any conversation in ChatGPT – simply type @ and select the GPT.

This allows you to add relevant GPTs with the full context of the conversation. pic.twitter.com/Pjn5uIy9NF

— OpenAI (@OpenAI) January 30, 2024