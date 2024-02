Lancement du Apple Vision Pro : un catalogue de plus de 600 applications déjà prêt

Les amateurs de technologie sont impatients d’accueillir l’Apple Vision Pro ce vendredi, alors que Apple a révélé plus de 600 nouvelles applications et jeux pour cet ordinateur spatial très attendu.

L’éventail varié d’applications pour Vision Pro englobe des géants du streaming tels que Disney+, ESPN, MLB, et bien d’autres, soulignant la polyvalence de l’appareil. Des applications spécifiques, comme l’application PGA Tour Vision, offrent une expérience de jeu de golf avec suivi en temps réel des coups sur des parcours de golf répliqués, tandis que l’application NBA permet de streamer simultanément jusqu’à cinq diffusions en direct ou à la demande.

De plus, des applications de productivité telles que MindNote, OmniFocus, et Microsoft 365 mettent en avant le potentiel du Vision Pro pour l’usage à la fois ludique et professionnel. Des compagnies de câble, y compris Charter Spectrum, Comcast Xfinity, et d’autres, ont également adopté la plateforme, fournissant une gamme variée de contenus.

L’Apple Vision Pro inclura également des jeux comme Sonic Dream Team et TMNT Splintered Fate, entre autres.

Apple s’attaque aux préoccupations liées à l’App Store

L’accent mis par Apple sur la diversité des applications souligne son engagement à positionner le Vision Pro comme une expérience AR/VR complète, répondant aux préoccupations initiales et suscitant l’enthousiasme avant son lancement.

Ce développement fait suite à la stratégie de conformité d’Apple avec l’Acte des Marchés Numériques de l’UE (DMA) visant à rendre équitables les App Stores et les paiements. Cependant, des critiques, y compris de Spotify, Epic Games, et Microsoft, ont qualifié le plan de « farce » remplie de « frais abusifs », s’éloignant de l’esprit de la nouvelle loi.

Comme l’a rapporté TechCrunch, des inquiétudes avaient émergé quant à la position d’Apple pouvant décourager l’intérêt des développeurs à créer des applications pour son dernier casque AR/VR, avec des entreprises importantes comme Netflix et YouTube hésitant à soutenir le lancement du Vision Pro. Apple cherche à apaiser ces préoccupations, affirmant que le Vision Pro dispose d’un catalogue d’applications substantiel malgré son prix premium et le mécontentement perçu des développeurs.

Vision Pro déjà vendu à 200 000 unités mais nécessite une mise à jour logicielle

Entre-temps, l’analyste Ming-Chi Kuo a signalé que les ventes du casque Vision Pro avaient rapidement augmenté après le début des précommandes, atteignant entre 160 000 et 180 000 unités. Une autre source a désormais corroboré ce chiffre approximatif. Un initié affirme qu’un total de 200 000 unités de Vision Pro ont été vendues dans les 10 jours suivant le début des précommandes.

Dans une autre mise à jour connexe, le casque Vision Pro d’Apple recevra une mise à jour logicielle le jour de son lancement avec visionOS 1.0.2. Bien que le contenu de la mise à jour reste inconnu, elle aborde une vulnérabilité WebKit qu’Apple a identifiée comme potentiellement exploitable.

Alors que les unités de tests du Vision Pro sont actuellement entre les mains des médias, cette mise à jour concerne ceux qui passent de visionOS 1.0. Notamment, les propriétaires du Vision Pro, à la réception de leur casque le jour du lancement, devront installer cette mise à jour. Le Vision Pro est initialement livré avec la première version du logiciel visionOS, et l’anticipation grandit pour visionOS 2, qui devrait être dévoilé avec de nouvelles fonctionnalités lors de l’événement WWDC en juin.