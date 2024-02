State of Play 2024 : Sony dévoile les futures pépites de la PS5 et PSVR2

Hier soir, Sony a tenu sa première présentation State of Play de 2024, nous offrant un aperçu des jeux à venir sur PlayStation 5 et PlayStation VR2 au cours de l’année à venir.

Parmi les jeux présentés, on trouve des exclusivités solo telles que Stellar Blade, Rise of the Ronin, un remake d’Until Dawn et Death Stranding 2. De plus, Konami a fait une apparition pour mettre en avant deux nouveaux jeux Silent Hill, dont l’un a été annoncé aujourd’hui même.

Ce State of Play de janvier 2024 a dévoilé plus de 15 jeux. Si vous n’avez pas pu suivre l’émission en direct ou si vous souhaitez simplement avoir un aperçu complet de ce qui a été présenté, j’ai récapitulé chaque annonce faite lors de cet événement State of Play.

Death Stranding 2: On the Beach prévu pour 2025

Death Stranding 2: On the Beach ne sortira qu’en 2025. Nous avons eu notre premier aperçu de la suite de Death Stranding depuis les Game Awards 2022 lors du State of Play d’aujourd’hui.

Dans une bande-annonce captivante, nous avons découvert la prochaine aventure de Sam Porter Bridges et de Fragile, ainsi que notre première vue du gameplay. Le titre officiel de cette suite sera Death Stranding 2 : On the Beach, confirmant ainsi les précédentes rumeurs.

Prévu pour 2025, il s’annonce comme une exclusivité majeure pour Sony l’année prochaine. De plus, Hideo Kojima a confirmé travailler sur un autre jeu, marquant son retour au genre de l’action furtive avec PlayStation Studios.

Sortie de Stellar Blade en avril

Stellar Blade, l’une des grandes exclusivités PS5 de 2024, sortira en avril. Développé par Shift Up, ce jeu d’action solo a été présenté en détail lors de cette State of Play, dévoilant son intrigue, son monde, ses personnages, son système de quêtes, son système de combat et bien plus encore. Sa date de sortie est fixée au 26 avril sur PS5.

Un jeu Silent Hill gratuit lancé sur PS5 aujourd’hui

Silent Hill a fait une forte impression lors de cette présentation avec l’annonce d’un jeu en vue subjective intitulé Silent Hill : The Short Message, qui est disponible gratuitement dès aujourd’hui. De plus, nous avons eu un aperçu approfondi du remake de Silent Hill 2 depuis 2022, bien que Konami n’ait pas confirmé de date de sortie pour ce dernier.

Until Dawn arrive sur PS5 et PC

En outre, Sony a confirmé la sortie d’une version reconstruite du jeu d’horreur à choix Until Dawn, développée par un nouveau studio nommé Ballistic Moon, à venir sur PS5 et PC plus tard cette année.

Autres annonces

Parmi les autres annonces, notons le lancement de Helldivers 2, l’annonce de Sonic x Shadow Generations pour cet automne, et la confirmation de Zenless Zone Zero sur PS5. De plus, des bandes-annonces ont été dévoilées pour Foamstars et Dave the Diver, qui sera en crossover avec Godzilla en mai. V Rising arrivera sur PS5 lors de sa sortie de l’accès anticipé plus tard cette année. Judas, le prochain jeu du créateur de BioShock, a reçu une nouvelle bande-annonce.

De plus, Metro Awakening VR a été annoncé pour le PSVR2, tandis que Legendary Tales a été annoncé pour PlayStation VR2 et sortira le 8 février.

Enfin, Dragon’s Dogma 2 a été présenté dans une nouvelle bande-annonce, et Rise of the Ronin a reçu une présentation approfondie de son gameplay en vue de sa sortie le 22 mars. Une State of Play Final Fantasy VII Rebirth est prévue pour le 6 février.