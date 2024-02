Adobe s’éloigne de Adobe XD après l’échec de l’acquisition de Figma

Adobe a mis un terme au développement d’Adobe XD, reconnaissant implicitement sa défaite dans le secteur de la conception d’interface utilisateur, au moins pour le moment. Cette décision fait suite à l’échec de son offre d’acquisition de Figma, évaluée à 20 milliards de dollars, une transaction qui a attiré l’attention des régulateurs de la concurrence aux États-Unis et en Europe.

Selon Bloomberg, Adobe n’a « pas l’intention d’investir davantage » dans Adobe XD, son logiciel de conception UI/UX. Cette annonce semble être l’issue logique pour un produit passé en mode maintenance après la tentative de rachat de Figma par Adobe. Toutefois, il est à noter que le support continuera pour les utilisateurs actuels d’Adobe XD, et Adobe se montre ouvert à de futures collaborations dans le domaine de la conception de produits.

Lors de l’annonce initiale de l’intention d’Adobe de racheter Figma, de nombreux utilisateurs d’Adobe XD espéraient que cela mènerait à une fusion des meilleures fonctionnalités des deux plateformes. Le conseil d’administration d’Adobe avait probablement envisagé de revitaliser Adobe XD, qui perdait du terrain face à Figma, connu pour son accessibilité.

Cependant, l’acquisition proposée par Adobe, malgré son montant considérable, a été reçue avec scepticisme par la communauté de Figma, craignant une dilution de leur outil favori. Les marchés financiers ont également réagi tièdement, et les régulateurs ont scruté l’accord de près, à l’affût de toute preuve d’un monopole en formation suite à la fusion.

Les utilisateurs d’Adobe XD, quant à eux, ont été déçus de voir leur plateforme reléguée à recevoir uniquement des mises à jour de sécurité et de stabilité.

Adobe va se concentrer sur d’autres produits phares

Malgré l’annulation de la transaction, il y avait des spéculations en ligne que XD pourrait être revitalisé et sortir du mode maintenance. Cependant, la réponse d’Adobe met fin à ces espoirs.

En se désengageant de la fusion, Adobe confirme qu’elle se concentre maintenant sur d’autres produits phares tels que Photoshop et Premiere Pro. Un porte-parole a déclaré : « Nous nous concentrons sur les opportunités qui se présentent dans les domaines de l’imagerie, de la photographie, du design, du Web, de l’animation et de la 3D, ainsi que sur Express et Firefly ».