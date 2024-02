L’expansion de Galaxy AI : Samsung va étendre son IA à 100 millions d’appareils

Lors du récent lancement de la série Galaxy S24 par Samsung, l’accent a été mis sur la suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle « Galaxy AI ». Bien que ces fonctionnalités améliorent l’expérience utilisateur et apportent une certaine aide, le fait qu’elles soient actuellement limitées au dernier produit phare constitue un obstacle pour ceux qui n’ont pas jugé nécessaire de mettre à jour leur matériel cette fois-ci.

Heureusement, comme déjà mentionné, de nombreuses fonctionnalités de Galaxy AI seront finalement disponibles pour les appareils Galaxy plus anciens. Initialement, la liste des appareils bénéficiant de ces fonctionnalités était limitée aux plus récents, tels que la série Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, et Galaxy Tab S9. Samsung a confirmé que ces appareils recevraient ces mises à jour au cours du premier semestre 2024 (d’ici la fin du mois de juin).

Cependant, dans une nouvelle déclaration du président de l’activité mobile de Samsung Electronics, T.M. Roh, la société confirme également que Galaxy AI arrivera sur environ 100 millions d’appareils mobiles Galaxy dans le monde cette année.

En outre, Roh a déclaré que malgré les dépenses associées au développement de Galaxy AI, les fonctionnalités seront accessibles gratuitement jusqu’en 2025, mais la marque n’a pas encore déterminé la marche à suivre.

Selon notre analyse, les besoins en matière d’IA mobile sont variés. Ainsi, il y aura des consommateurs qui seront satisfaits d’utiliser gratuitement les capacités d’IA. D’autre part, il pourrait y avoir des clients qui souhaitent des capacités d’IA encore plus puissantes et qui pourraient même payer pour les obtenir. À l’avenir, nous tiendrons compte de tous ces facteurs dans notre processus décisionnel. — T.M. Roh

Une décision peu claire

La position peu claire de Samsung sur la question de savoir si les fonctionnalités resteront gratuites pour les utilisateurs actuels de Galaxy AI a suscité une certaine controverse dans la communauté technologique. Galaxy AI n’est pas un projet isolé, mais un projet développé par Samsung en partenariat avec Google, et de nombreuses fonctionnalités sont basées sur les modèles Gemini de Google. Cela suggère qu’un investissement financier important a été réalisé par l’entreprise pour apporter ces capacités à ses appareils les plus récents.

Toutefois, nombreux sont ceux qui estiment que l’augmentation du prix du modèle Ultra devrait suffire à compenser les coûts associés au développement du logiciel et qu’il serait de mauvais goût d’appâter les consommateurs l’année prochaine. C’est peut-être la raison pour laquelle Samsung n’a pas encore été tout à fait clair sur ses intentions, testant d’abord les eaux pour voir comment les utilisateurs réagissent. Il y a encore un peu de chemin à parcourir avant que cela ne devienne quelque chose de vraiment inquiétant, mais en attendant, nous pouvons certainement profiter de Galaxy AI tant qu’il est encore gratuit.