Huawei prévoit de lancer la série Mate 70 en septembre, défiant l’iPhone 16 en Chine

Huawei a choqué tout le monde en août dernier en annonçant la série Mate 60, équipée du premier chipset Kirin 5G depuis plus de trois ans. Le composant a été produit par la plus grande fonderie chinoise, SMIC, à l’aide de son processus de fabrication daté de 7 nm. Les consommateurs chinois ont pris cette annonce comme un signe que Huawei et SMIC avaient réussi à vaincre les sanctions imposées à Huawei par les États-Unis, et ce nationalisme a aidé Huawei à vendre 30 millions d’unités de la série.

Selon Huawei Central, la série Mate 70 de Huawei sortira en septembre prochain, et sera donc en concurrence avec la gamme iPhone 16, du moins en Chine.

En octobre, l’iPhone 15 Pro Max était le smartphone le plus vendu en Chine, avec une part de marché de 5 %, contre 4 % pour le Mate 60 Pro et l’iPhone 15 Pro. Sur l’ensemble du quatrième trimestre 2023, Apple détenait 20,2 % du marché chinois des smartphones, tandis que Huawei était troisième avec 15,2 %, après une hausse de 71,1 % d’une année sur l’autre grâce à la série Mate 60.

Sur l’ensemble de l’année, Apple est arrivé en tête avec 17,3 % des ventes de smartphones dans le premier pays acheteur de smartphones au monde. HONOR, l’ancienne sous-marque de Huawei, était deuxième avec une part de 17,1 %. Huawei ne figure pas dans le top 5.

Le blogueur de Weibo @SmartPikachu affirme que la gamme Mate 70 pourrait être la série de smartphones la plus puissante du marché dans le courant de l’année. Cela semble impossible à moins que Huawei ne soit en mesure d’accéder à des processeurs d’application de pointe construits à l’aide d’un nœud de processus de 3 nm. Actuellement, SMIC n’est pas en mesure de produire des puces avec un nœud inférieur à 7 nm.

Des nœuds de traitement plus bas signifient des transistors plus petits, ce qui signifie qu’une puce peut en contenir davantage. Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et/ou économe en énergie. Une nouvelle puce Kirin pourrait équiper la gamme Mate 70, mais SMIC n’étant pas en mesure d’acheter une machine de lithographie à ultraviolets extrêmes à ASML, il sera extrêmement difficile pour SMIC et Huawei de franchir la barrière des 7 nm.

On attend le P70, et le Pocket S2 avant

En outre, @SmartPikachu affirme qu’il pourrait être doté d’un écran incurvé des quatre côtés. Il pourrait également inaugurer la technologie 5.5G et inclure un capteur photo de type 1 pouce, ainsi qu’un écran avec des bords plus fins et plus uniformes.

La prochaine série phare de Huawei sera la gamme P70, basée sur la photographie. Huawei travaillerait également sur le Pocket S2, la deuxième génération de smartphones pliables à clapet de l’entreprise.