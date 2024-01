TikTok encourage les formats vidéo horizontaux : une nouvelle ère pour les créateurs

Depuis que TikTok a fait ses débuts fracassants et gagné en popularité, il s’agit d’une plateforme vidéo verticale qui a inauguré une nouvelle ère de création de contenu et d’audience où les utilisateurs n’ont pas besoin d’incliner leur smartphone. Il n’en sera plus de même à l’avenir, car TikTok demanderait aux créateurs de contenu de télécharger des formats vidéo horizontaux sur la plateforme.

Mieux connu comme ce que YouTube a apporté à la scène mobile, le format horizontal est maintenant une orientation que TikTok cherche à apporter à sa plateforme.

Il s’agit donc d’une nouvelle orientation pour TikTok, car plusieurs créateurs de contenu reçoivent maintenant des avis de la plateforme pour télécharger leur contenu en format horizontal afin d’obtenir un coup de pouce sur l’application et de gagner plus d’argent.

Selon Matt Navarra, les créateurs de contenu partagent maintenant ce que TikTok leur envoie concernant le nouveau « Video View Booster » applicable à leurs téléchargements, à condition qu’ils soient en vue horizontale.

Publié par @mattnavarra Voir dans Threads

Le TikToker @candicechap a également partagé une vidéo montrant une capture d’écran de la nouvelle offre de TikTok pour les créateurs, indiquant que les vidéos de plus d’une minute et postées en format horizontal obtiendront « plus de vues » sur la plateforme. Il s’agit d’un coup de pouce donné par TikTok aux créateurs de contenu, dans le but de recueillir sur l’application une expérience vidéo horizontale analogue à celle de YouTube.

Le créateur @kenlyealtumbiz a également expliqué comment transformer facilement des vidéos au format portrait en format 16:9 ou paysage avec CapCut au milieu de cet avis de TikTok.

Créateurs de TikTok : des incitations pour les téléchargements horizontaux

Proposer des vidéos au format vertical a été la caractéristique la plus marquante de TikTok, en dehors des médias de courte durée qui ont facilité la navigation dans le contenu. Outre ce coup de pouce, TikTok propose également des récompenses aux créateurs de contenu qui téléchargent au format paysage. Ces récompenses sont disponibles sur la version bêta du Creativity Program de l’application.

La YouTube-isation de TikTok est en cours depuis un certain temps. La plateforme teste actuellement des vidéos de 30 minutes, quelques mois seulement après avoir commencé à allonger la durée des vidéos jusqu’à 15 minutes. La plupart des vidéos YouTube ont tendance à durer 10 minutes ou plus (pensez aux vlogs « une semaine dans la vie ») pour des raisons de monétisation plutôt que pour le contenu de courte durée qui a fait la réputation de TikTok.

Une popularité à entretenir

La popularité de TikTok est sans aucun doute l’une des plus grandes au monde, et ce parce que sa version chinoise, Douyin, opère également en Chine où la plupart des plateformes de réseaux sociaux sont interdites. Dans une récente étude, TikTok a battu certaines des meilleures plateformes déjà reconnues comme l’une des deux plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées aux États-Unis avec YouTube de Google.

Dans sa dernière mise à jour, TikTok propose davantage de configurations pour son application, en particulier pour son utilisation sur des écrans plus grands tels que les appareils pliables et les tablettes. La dernière optimisation de l’application TikTok la rend plus adaptée à des écrans uniques, en particulier pour ceux qui utilisent principalement ce type de gadgets au lieu des smartphones verticaux où le format de l’application est adapté.