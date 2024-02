Outlook introduira la création de newsletters : les prochaines mises à jour de Microsoft 365

Il existe pour les semaines à venir un aperçu intéressant des nouveautés prévues pour Microsoft 365. Selon la feuille de route, de nouvelles fonctions améliorées pour Outlook et Teams seront lancées prochainement.

La feuille de route de Microsoft 365 est déjà bien remplie au cours des premiers mois de cette année et apporte quelques améliorations intéressantes. Le nouvel Outlook pour Windows ainsi que la version Web recevront également diverses nouvelles fonctions en 2024. Outlook recevra bientôt une nouveauté fondamentale, à savoir la prise en charge de la création et de l’envoi de newsletters.

La feuille de route indique : « Avec les newsletters dans Outlook, les clients peuvent créer et distribuer leurs newsletters internes par e-mail et suivre leur succès ». La fonction sera proposée en version publique preview à partir du mois d’avril. Il est prévu que la fonction de newsletter dans le nouvel Outlook soit disponible de manière générale quelque part en juillet.

En mars 2024, le nouvel Outlook pour Windows ajoutera en outre la prise en charge d’autres types de fichiers : Il est dit ainsi :

Grâce à la prise en charge des fichiers EML, MSG et OFT, les utilisateurs pourront ouvrir ces fichiers dans le nouvel Outlook en les faisant glisser et en les déposant dans le panneau de lecture, en double-cliquant dessus ou en utilisant l’option de menu « Ouvrir avec » dans l’explorateur de fichiers.

Microsoft prévoit en outre quelques améliorations pour Outlook sur Mac. Une nouvelle expérience en flux continu pour parcourir les contacts et la liste d’adresses globale lors de l’adressage des e-mails et des événements du calendrier doit être ajoutée.

D’autres modifications concernent les équipes

Il y a un certain nombre d’ajouts pour les prochaines fonctionnalités de Teams. L’une d’entre elles, qui arrivera en mars pour toutes les plateformes Teams, se concentrera sur les transcriptions enregistrées dans OneDrive. Microsoft simplifie ainsi le stockage et la gestion des transcriptions de réunions en prédéfinissant des actions telles que l’affichage, le téléchargement et la suppression des transcriptions à un seul endroit (OneDrive for Business) au lieu de deux (OneDrive for Business et Exchange Online).

Teams pour le bureau et le Web recevra en mars une nouvelle fonction pour améliorer les rendez-vous virtuels :

Les administrateurs pourront personnaliser la déclaration de confidentialité qui sera affichée aux participants du rendez-vous. Les administrateurs peuvent mettre à jour le contenu de la déclaration de confidentialité sous le profil de confidentialité dans Microsoft Admin Center.

Application Android

Pour l’application Teams sur Android, plusieurs nouvelles fonctionnalités devraient être lancées en avril, dont un nouvel écran d’accueil : l’écran d’accueil de Salles Teams sur Android correspond au look-and-feel du même sur Windows, de sorte que les utilisateurs peuvent travailler avec une interface Salles Teams uniforme. La console tactile dispose de 6 boutons d’action et affiche le calendrier des salles sur le côté droit de l’écran d’accueil. Un conseil de salle apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran de la salle pour informer les utilisateurs.

En avril, l’application Android Teams prendra également en charge l’affichage de vidéos HDMI 4K pour les salles d’équipe et permettra de rejoindre des réunions par un QR code. Enfin, en avril, les utilisateurs de Teams sur Android auront également la possibilité d’envoyer des commentaires à Microsoft sur la prise en charge de Salles Teams.

Microsoft prévoit également d’intégrer le support de Salles Teams dans la nouvelle application Teams for Windows en avril, et le « plug-in Copilot for Sales » sera également ajouté à Teams sur le bureau et sur Mac en avril.