Samsung prépare une mémoire graphique GDDR7 à la vitesse record de 37 Gb/s

Une mémoire graphique plus rapide se profile à l’horizon. Samsung s’apprête à dévoiler une mémoire VRAM GDDR7 de 37 Gb/s, soit la mémoire la plus rapide de ce type que nous ayons vue jusqu’à présent. Cette avancée pourrait apporter de sérieux avantages aux cartes graphiques de pointe de la prochaine génération, surtout si elle parvient à être intégrée dans les GPU de la prochaine série RTX 50 de NVIDIA.

Samsung organise une session lors de la 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference, intitulée « A 16Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM with PAM3-Optimized TRX Equalization and ZQ Calibration », repérée par TechRadar. C’est ainsi que nous savons qu’il s’agit d’une réalité, car Samsung n’a pas encore annoncé officiellement ces variantes de mémoire plus rapides.

La mémoire GDDR7 est actuellement un travail en cours pour Samsung, mais aussi pour des entreprises comme SK Hynix et Micron. Nous avons déjà entendu parler de VRAM atteignant des vitesses de 32 Gb/s, mais aujourd’hui, ces vitesses sont bien plus élevées grâce aux derniers développements.

Pour atteindre ces vitesses de pointe, Samsung utiliserait les signaux PAM3 et NRZ. L’encodage PAM3 permettra des taux de transmission de données plus élevés par cycle, ce qui réduira la consommation d’énergie tout en augmentant la vitesse de la mémoire.

La VRAM avec des vitesses de 37 Gb/s représentera une amélioration significative par rapport à ce que nous voyons actuellement dans la GDDR6X.

Une excellente nouvelle pour le marché

La dernière invention de Samsung, à 37 Gb/s, associée à un bus de 384 bits, se traduira par un débit impressionnant de 1,79 To/s. C’est presque le double de ce que la RTX 4090 peut offrir.

Il s’agit là d’une nouvelle passionnante pour l’industrie des GPU, qui nous montre que l’avenir des GPU passera par une augmentation considérable de la bande passante. Cependant, même si l’on pense que les cartes graphiques de nouvelle génération d’AMD et de NVIDIA utiliseront la GDDR7, il est peu probable que ces modules de mémoire rapides soient disponibles d’ici là.

Il est possible que la série RTX 50 et l’AMD RDNA 4 soient lancées avec de la GDDR7, mais à des vitesses inférieures. Elles constitueront toujours une amélioration par rapport aux variantes de la génération actuelle, mais la VRAM à 37 Gb/s devra peut-être attendre la génération suivante. En d’autres termes, il est fort probable qu’elle arrive en 2026.