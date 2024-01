Les messages vocaux arrivent sur Google Chat pour améliorer la communication

Google Chat offre une série de fonctionnalités que l’on retrouve couramment dans les applications de messagerie. Cependant, aucune plateforme ne couvre tous les aspects, et il manquait à Google Chat une fonction de base. La bonne nouvelle, c’est que cette lacune sera bientôt comblée.

AssembleDebug a révélé sur TheSpAndroid que Google Chat s’apprête à introduire une fonctionnalité très attendue : les messages vocaux. Selon l’auteur de la fuite, cette fonction a été activée en cliquant sur un flag dans l’application Google Chat pour Android. Elle devrait être déployée d’ici le premier trimestre 2024, ce qui signifie que nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour commencer à envoyer des messages vocaux sur l’application.

Le même flag fonctionnerait également dans l’application Gmail, puisque Google y a intégré la fonctionnalité Google Chat, selon la source.

Les messages vocaux ou les enregistrements peuvent être activés à l’aide du bouton micro situé en bas à droite de l’écran, comme illustré dans les captures d’écran. Ce bouton micro remplace temporairement le bouton d’envoi. Toutefois, le bouton d’envoi réapparaît lorsque l’utilisateur commence à taper dans le champ de texte ou lorsqu’il a terminé l’enregistrement audio.

Bien que la messagerie vocale soit une fonctionnalité courante dans les applications de messagerie populaires telles que WhatsApp, Messenger, Telegram, iMessage et même l’application Messages de Google, il est assez surprenant que Google ne l’ait pas introduite dans Chat jusqu’à présent. La fonctionnalité étant encore en cours de développement, il n’y a pas de calendrier précis pour sa sortie. Toutefois, comme mentionné, elle devrait être lancée au cours du premier trimestre 2024.

Une application très utile

Dans une récente mise à jour, Google Chat a introduit un nouvel outil de modération destiné à examiner et à gérer les contenus signalés sur la plateforme. En outre, le géant de la technologie a révélé qu’il prévoyait d’introduire la fonction de messages étoilés sur iOS et Android dans les semaines à venir.

Pour ceux qui ne connaissent pas Google Chat, il s’agit d’une plateforme de messagerie basée sur le cloud développée par Google pour les entreprises et les particuliers. Elle fait partie de la suite d’outils de productivité Google Workspace et est intégrée à d’autres produits Google tels que Gmail, Google Calendar et Google Drive.