Le HONOR Magic V2, smartphone pliable élégant, débarque en France

Le HONOR Magic V2 a été lancé pour la première fois en Chine l’année dernière, revendiquant le titre de smartphone pliable le plus fin du marché. Aujourd’hui, le smartphone pliable est enfin lancé à l’étranger et fait ses débuts en Europe, y compris en France.

À ce jour, le Honor Magic V2 est toujours le smartphone pliable de type livre le plus fin au monde, mesurant 9,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié et 4,7 mm lorsqu’il est ouvert. En comparaison, le Pixel Fold de Google a une épaisseur de 12,1 mm lorsqu’il est plié et de 5,8 mm lorsqu’il est déplié. En fait, son concurrent le plus proche sur ce point est le OnePlus Open, qui est plus épais d’un peu moins de 2 mm lorsqu’il est plié et d’un peu plus de 1 mm lorsqu’il est ouvert.

Cependant, la finesse n’est pas le seul atout de ce smartphone. À l’extérieur, le smartphone pliable est doté d’un écran LTPO de 6,43 pouces à 120 Hz (OLED, 20:9, luminosité maximale de 2 500 nits). Quant à l’écran pliable, il s’agit d’un panneau LTPO OLED de 7,92 pouces (2 344 x 2 156 pixels, 10:9) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits. Cet écran pliable est protégé par ce que la société appelle du verre nano-cristallin.

Les deux écrans prennent en charge la saisie au stylet, qui, selon HONOR, a des temps de réponse inférieurs à la milliseconde et utilise un algorithme de prédiction des traits.

En ce qui concerne les caméras, vous disposez de deux caméras frontales de 16 mégapixels, l’une pour l’écran de couverture et l’autre pour l’écran pliable. À l’arrière, vous disposez de la configuration standard à trois caméras. Cette configuration comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 2,5 x de 20 mégapixels.

Caractéristiques du HONOR Magic V2

À l’intérieur de l’appareil, vous pouvez vous attendre à un processeur Snapdragon 8 Gen 2 overclocké. Il s’agit du même chipset que celui du Galaxy S23 Ultra de Samsung. Contrairement à la Chine, le modèle lancé en Europe ne dispose que d’une seule option de configuration de mémoire et de stockage : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Cependant, vous bénéficierez toujours de la double batterie silicium-carbone de 5 000 mAh avec une charge filaire de 66 W. Malheureusement, bien qu’il s’agisse d’un produit haut de gamme, ce smartphone n’offre pas de charge sans fil. Les autres spécifications comprennent un capteur d’empreintes digitales latéral, la prise en charge de la 5G, des haut-parleurs stéréo et Android 13 avec un skin Magic OS par-dessus.

Prix et disponibilité

Pour ceux qui souhaitent faire du HONOR Magic V2 leur prochain smartphone, les précommandes ont été lancées aujourd’hui en Europe. L’appareil sera disponible en cuir Vegan Black et en Phantom Purple au prix de 1 999 €.

En plus de la précommande, HONOR offre quelques cadeaux. Si vous précommandez directement auprès de HONOR, vous pouvez obtenir une enceinte Marshall STANMORE III (d’une valeur de 399 €), et 6 mois de protection de l’écran. De plus, vous pouvez bénéficier d’un bon de réduction de 600 € si vous le commandez avant le 1er mars (utilisez le code AV2PR200 lors de la validation de votre commande).