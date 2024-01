Réduction permanente de 50 % sur Proton Pass Plus : sécurisez vos mots de passe à moindre coût

Besoin d’un gestionnaire de mots de passe bon marché et sécurisé ? Proton Pass Plus vient de bénéficier d’une réduction de prix permanente de 50 %. Une année de service coûte désormais 24 euros, soit l’équivalent de 1,99 euros par mois. La réduction de prix est disponible pour les nouveaux abonnés et s’appliquera automatiquement aux abonnements Proton Pass Plus en cours.

Proton Pass Plus a été lancé mi 2023. Les premiers utilisateurs ont bénéficié d’une offre de lancement intéressante, mais les frais annuels ont rapidement grimpé à 48 euros. D’autres services de gestion de mots de passe, tels que 1Password et LastPass, coûtent 36 euros par an.

De toute évidence, le prix élevé de Proton Pass Plus n’a pas fait fuir les clients. La réduction de prix d’aujourd’hui résulte d’« économies d’échelle » ; le nombre de clients de Proton Pass Plus a augmenté plus rapidement que les coûts d’exploitation de Proton. Proton paie moins d’argent pour servir chaque utilisateur et répercute les économies réalisées pour encourager davantage d’inscriptions.

L’équipe de Proton Pass ne s’attendait pas à franchir cette étape en 2024. Mais c’est une très belle étape, surtout du point de vue du client. L’abonnement à Proton Pass Plus était auparavant plus cher que l’abonnement à 1Password ou LastPass, mais il est désormais le moins cher des trois options.

Mais, Proton Pass Plus est-il le meilleur gestionnaire de mots de passe ? Si vous êtes un adepte de la nature de Proton axée sur la protection de la vie privée, la réponse pourrait être « oui ». Cette société est protégée par les lois suisses sur la protection de la vie privée, toutes ses applications sont open source et ses services sont protégés par un chiffrement de bout en bout. Proton va également au-delà de la gestion des mots de passe. Son catalogue comprend une plateforme de messagerie, une application de calendrier, un VPN et un service de stockage en nuage.

Une aubaine pour les consommateurs

Proton Pass Plus possède également des fonctionnalités uniques, telles que la possibilité de générer des alias de courrier électronique. Mais la plateforme Proton Pass est encore très récente. Elle ne peut pas remplir automatiquement les adresses postales, il n’y a pas encore d’applications de bureau natives (juste une application Web), et si vous voulez partager Proton Pass Plus avec toute votre famille, vous devez acheter le Proton Family Bundle, qui comprend plusieurs applications que vous n’utiliserez peut-être pas. D’un autre côté, Proton Pass Plus se développe à une vitesse incroyable, et les fonctionnalités à venir sont listées dans une feuille de route du produit. La plupart des gens devraient pouvoir tolérer la « nouveauté » de Proton Pass Plus.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez désormais obtenir un an de Proton Pass Plus pour 24 $. Il s’agit d’une réduction de prix permanente, je vous suggère donc de tester la version gratuite de Proton Pass avant de l’acheter. Ceux qui sont intéressés par l’ensemble des services de Proton devraient se tourner vers Proton Unlimited, qui coûte 120 dollars par an.