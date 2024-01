NVIDIA et TSMC discutent de solutions pour pénurie de puces impactant le développement de l’IA

Les PDG de deux des entreprises de puces les plus influentes au monde, NVIDIA et TSMC, se sont rencontrés pour discuter des contraintes d’approvisionnement, qui constituent un obstacle à l’essor de l’intelligence artificielle.

Jensen Huang, président-directeur général de Nvidia Corp. Jensen Huang, directeur général de Nvidia Corp., et C. C. Wei, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), se sont rencontrés à Taipei cette semaine pour discuter des contraintes d’approvisionnement en puces d’intelligence artificielle, en tant que dirigeants de deux des plus grandes entreprises associées à ces puces.

TSMC produit les puces NVIDIA qui alimentent actuellement la plupart des systèmes d’apprentissage de l’IA générative dans le monde, rapporte Bloomberg.

Le dernier voyage de Huang à Taipei fait suite à sa première visite en Chine continentale depuis 4 ans, alors que les États-Unis ont bloqué l’exportation vers la Chine de la gamme de puces haut de gamme de l’entreprise américaine NVIDIA. Jeudi 25 janvier, Huang a parlé ouvertement à la presse de Taïwan (son pays natal) et de l’importance de TSMC dans les activités de NVIDIA et dans la production et la vente de puces à plus grande échelle.

« Le plus grand défi de l’IA est bien sûr d’augmenter la capacité de l’IA », a déclaré Huang avant de se rendre aux célébrations locales annuelles du Nouvel An lunaire de son entreprise. « Nous travaillons d’arrache-pied, TSMC et tous nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement travaillent d’arrache-pied pour répondre à la demande ».

Les entreprises chinoises locales pourraient développer leurs propres solutions

Huang a déjà laissé entendre qu’une escalade des sanctions américaines contre la Chine pourrait inciter les entreprises chinoises locales à développer leurs propres solutions, offrant ainsi une concurrence accrue qui pourrait nuire aux entreprises américaines à terme. Le PDG a notamment fait directement référence à Huawei, qui a intégré un processeur fabriqué en Chine dans un smartphone en 2023. L’inquiétude semble être que si les puces chinoises peuvent être trouvées dans les smartphones, pourraient-elles également être utilisées pour alimenter l’IA générative ?

Pour NVIDIA, cela pourrait être une mauvaise nouvelle, car l’entreprise a triplé sa valeur boursière l’année dernière, en grande partie grâce à sa participation importante au développement de l’IA par le biais de ses puces. De même, l’IA est à l’origine d’une grande partie du succès récent de TSMC, qui a annoncé la semaine dernière une augmentation prévue de ses dépenses en capital.