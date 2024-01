Nouvelle mise à jour de Word pour le Web : affichage des aperçus de liens en survol

Microsoft Word pour le Web, anciennement connu sous le nom de Word Online, reste à la traîne de Google Docs et d’autres applications web concurrentes dans certains domaines. Microsoft s’efforce toutefois de combler cet écart, et une autre fonctionnalité utile de Google Docs et d’autres applications vient de voir le jour.

Microsoft déploie une nouvelle amélioration de Word pour le Web, qui affiche un aperçu des liens dans votre document lorsque vous les survolez avec votre souris.

L’aperçu contient le titre de la page et, si l’information est disponible, un aperçu de l’image principale et de la description. Il faut environ une seconde pour que l’aperçu apparaisse lorsque vous survolez un lien, afin d’éviter l’apparition de fenêtres contextuelles gênantes lorsque vous déplacez simplement votre souris sur l’écran. Cette fonction fonctionne également pour les liens vers les signets et les en-têtes d’un même document Word.

L’article de blog annonçant cette fonctionnalité explique : « En prévisualisant un lien, vous obtenez un aperçu de son contenu, ce qui vous aide à décider s’il vaut la peine de l’ouvrir. Il vous aide également à évaluer la légitimité des liens en affichant des informations pertinentes telles que l’URL de la page web. Sur la base de ces informations, vous pouvez décider de quitter le document dans lequel vous vous trouvez et d’examiner les informations liées, ou de passer outre et de poursuivre l’examen du document dans lequel vous vous trouvez ».

Les aperçus de liens en survol sont disponibles dans Google Docs depuis un certain temps, ainsi que dans de nombreux autres outils de productivité de bureau, tels que Slack, Asana et Trello. Ils sont également utilisés dans le site actuel de Wikipédia. Cela semble être un autre changement destiné à aider Word à mieux s’adapter aux attentes actuelles en matière de logiciels de bureau, tout comme les raccourcis clavier mis à jour l’année dernière.

Cette fonctionnalité nécessite l’activation des expériences connectées, accessible depuis Fichier > À propos de > Paramètres de confidentialité > Activer les expériences connectées optionnelles. Elle est actuellement déployée pour tous les utilisateurs de Word pour le web, mais rien n’indique quand elle pourrait être ajoutée aux versions Mac et Windows de Word.

Si vous ne le voyez pas encore, vérifiez à nouveau dans quelques jours et assurez-vous que le paramètre de confidentialité susmentionné est activé.