HMD Global prête à introduire sa première série de smartphones

Ce n’est plus une surprise : la société finlandaise HMD commencera à commercialiser ses propres téléphones cette année. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore filtré, nous nous attendons à ce que les premiers smartphones HMD apparaissent dès le mois prochain, lorsque le MWC 2024 devrait démarrer.

La première photo d’un smartphone de marque HMD portant le numéro de modèle N159V a fuité la semaine dernière, et selon Evan Blass, au moins un opérateur américain proposera le téléphone, Verizon.

Récemment, Evan est revenu avec encore plus de détails sur les projets de HMD en matière de smartphones. Apparemment, le fabricant finlandais travaille à la mise sur le marché d’au moins 6 smartphones différents de la marque HMD dans un avenir assez proche.

Rien n’est encore connu sur les smartphones, si ce n’est qu’ils sont connus sous les noms de code suivants : Pulse, Legend, Pulse+, Pulse+, Pulse+ et Pulse+ : Pulse, Legend, Pulse+, Legend Plus, Pulse Pro et Legend Pro. On ne sait pas encore si tous ces smartphones seront lancés aux en France ou seulement certains d’entre eux, et le mois de février ne saurait tarder.

Looks like the first batch of HMD-branded handsets are codenamed: Pulse

Legend

Pulse+

Legend Plus

Pulse Pro

Legend Pro — Evan Blass (@evleaks) January 23, 2024

Depuis quelques années, HMD Global envisage d’abandonner la marque Nokia afin de diversifier son offre. Il semble que 2024 soit l’année où la société finlandaise lancera sur le marché des produits de sa propre marque.

Espérons que ceux-ci seront tout aussi fiables et abordables que les smartphones Nokia que nous connaissons et aimons. HMD ne manque certainement pas d’expérience pour faire de cette histoire une réussite, puisqu’elle fabrique des téléphones Nokia depuis près de sept ans.