Huawei passe à HarmonyOS Next, rompant avec Android pour une nouvelle ère

Huawei veut s’éloigner d’Android. Après avoir continué à utiliser le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei sur la base d’Android, Huawei s’apprête à faire ses adieux définitifs. Dès maintenant, les fournisseurs de logiciels peuvent soumettre leurs applications pour le système d’exploitation HarmonyOS Next.

Huawei amorce l’abandon de Linux et donc d’Android comme système d’exploitation pour ses smartphones, tablettes et téléviseurs intelligents. La semaine dernière, l’entreprise a publié un aperçu complet de ce qu’elle appelle HarmonyOS Next, dans lequel elle entend se passer totalement de la base Android utilisée jusqu’à présent.

L’entreprise chinoise affirme également qu’elle a développé son propre noyau — et qu’elle se détache ainsi complètement d’Android et de Linux. Selon un rapport de The Register, le noyau propre à Huawei devrait même surpasser Linux dans certains domaines, selon la direction du fabricant chinois, par exemple lorsqu’il s’agit de l’utilisation efficace de la mémoire. Huawei promet même une efficacité trois fois supérieure dans ce domaine.

Bien entendu, il est difficile de le vérifier jusqu’à présent. Pour Huawei, HarmonyOS Next doit avant tout garantir l’indépendance. C’est pourquoi Huawei offre dès maintenant aux développeurs intéressés la possibilité de s’inscrire via le portail des développeurs pour participer à une phase bêta fermée d’HarmonyOS Next.

La bêta du nouveau système HarmonyOS Next, qui ne serait plus dépendant des technologies occidentales, n’est disponible que pour un nombre limité de développeurs. Il est nécessaire de posséder un Huawei Mate 60, Mate 60 Pro ou Mate X5 Pro. Il faut donc posséder l’un des nouveaux smartphones haut de gamme de Huawei qui utilisent le SoC Kirin 9000 S maison.

Pas disponible pour tous

Huawei met à disposition autour de la bêta un SDK complet avec ses propres outils pour le développement et les tests d’applications. Cela comprend également des possibilités d’utiliser les fonctions d’intelligence artificielle prétendument profondément intégrées dans Harmony OS Next. La première version achevée du nouveau système d’exploitation développé de manière totalement indépendante devrait être disponible à partir de fin 2024 et être ensuite introduite à grande échelle sur le matériel Huawei.

Actuellement, nous ne disposons que de peu d’informations sur HarmonyOS Next, bien que Huawei ait déjà montré dans une première vidéo de teasing à l’occasion du lancement de la bêta. L’interface d’HarmonyOS Next n’a pas beaucoup changé par rapport aux précédentes versions, encore basées sur Android. Elle s’inspire donc comme auparavant de EMUI, mais aussi d’iOS et d’autres systèmes d’exploitation pour terminaux mobiles.