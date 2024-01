Analyse des précommandes du Vision Pro par Ming-Chi Kuo : un début fort pour Apple

Dans un récent article publié sur Medium par le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, le Vision Pro, le dernier produit d’Apple, a connu un démarrage impressionnant avec une vente immédiate au cours du premier weekend de précommande. Ming-Chi Kuo estime que les ventes se situent entre 160 000 et 180 000 unités, attribuant ce succès aux principaux fans de la marque et aux utilisateurs assidus.

Toutefois, le rapport soulève des inquiétudes, car les délais d’expédition pour tous les modèles sont passés à 5-7 semaines dans les heures qui ont suivi l’ouverture des précommandes, mais sont restés inchangés 48 heures plus tard.

Cet écart par rapport à la tendance habituelle observée pour les iPhone, où les délais d’expédition augmentent régulièrement après la précommande, indique que le Vision Pro pourrait avoir du mal à maintenir la demande au-delà de l’afflux initial.

Kuo reconnaît qu’il ne devrait pas être difficile d’atteindre un volume d’expédition de 500 000 unités pour le Vision Pro cette année. Toutefois, il insiste également sur la nécessité de suivre de près la demande sur les différents marchés et d’évaluer les changements de la demande par le biais de mises à jour de l’application. Kuo précise également que si les médias indiquent que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement tels que Luxshare font des heures supplémentaires pour répondre à la demande pendant le Nouvel An lunaire, la réalité est qu’il est possible d’améliorer l’efficacité de la production de Vision Pro.

Un produit de niche

Avec une base d’utilisateurs massive de plus de 1,2 milliard d’utilisateurs Apple actifs, Kuo note que si seulement 0,007 % des utilisateurs sont prêts à acheter après la précommande, le Vision Pro peut être épuisé après l’ouverture de la précommande. Malgré cela, Kuo considère toujours le Vision Pro comme un produit de niche.

Nous devrons attendre le lancement officiel du Vision Pro pour voir comment Apple gère la demande de précommandes.