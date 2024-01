Débutants en DIY : comment choisir entre Raspberry Pi et Orange Pi ?

Pour de nombreux amateurs débutants du DIY souhaitant réaliser des projets simples, le Raspberry Pi est un excellent choix. Ce petit appareil vous permet de créer des machines de jeu rétro, des serveurs personnels et bien d’autres choses encore. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il existe un concurrent très solide sur le marché, le Orange Pi. Au fond, les deux appareils accomplissent les mêmes tâches et, selon le projet que vous entreprenez, vous ne remarquerez peut-être même pas une grande différence.

Le Orange Pi 5 et le Raspberry Pi 5 présentent suffisamment de différences pour qu’il soit utile de faire quelques recherches afin de déterminer ce qui vaut le plus la peine d’être payé.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, notamment le prix, la disponibilité et l’assistance. La différence de prix n’est pas énorme, mais si vous pouvez économiser une bonne partie de l’argent pour atteindre le même objectif, cela en vaut la peine. En fin de compte, il s’agit d’une question de préférence personnelle, mais cela ne fait pas de mal d’être informé.

Qu’est-ce que le Raspberry Pi ?

Un Raspberry Pi est un petit appareil que l’on peut utiliser pour faire à peu près n’importe quoi. Si vous en achetez un, vous recevrez une minuscule carte mère que vous pourrez utiliser pour créer tout ce que vous voulez. Le Pi nécessite quelques connaissances techniques, mais de nombreux tutoriels sont disponibles pour vous aider à démarrer un projet.

Le Pi vous permet d’écrire du code directement sur l’appareil, ce qui lui confère une grande polyvalence si vous êtes familiarisé avec le système d’exploitation Linux. Cela signifie que vous devrez également vous procurer un moniteur et un clavier, donc ne vous attendez pas à ce que tout soit fourni à l’achat.

Le Raspberry Pi 5 est plus de deux fois plus rapide que la précédente génération, et le fabricant affirme que le silicium interne utilisé dans la construction donne les meilleures performances que nous ayons vues sur un Raspberry Pi jusqu’à présent. Si vous souhaitez acheter un Raspberry Pi, vous devriez essayer d’acheter le dernier modèle si vous le pouvez.

Qu’est-ce que Orange Pi ?

Le Raspberry Pi est souvent comparé au Arduino lorsqu’il s’agit de bricoler pour les débutants, mais ce ne sont pas les seules options disponibles. Le Orange Pi fonctionne de la même manière que le Raspberry Pi, et de nombreux utilisateurs ne remarqueront peut-être même pas les différences au début.

Le Orange Pi peut faire à peu près tout ce que le Raspberry peut faire, mais il ne fonctionne pas avec le système d’exploitation populaire Raspbian basé sur Linux. Au lieu de cela, l’Orange Pi fonctionne sur son propre Orange Pi OS, mais il peut également utiliser le système d’exploitation Android.

Pour simplifier, si vous savez ce qu’est un Raspberry Pi, vous savez essentiellement ce qu’est un Orange Pi. Les deux sont des logiciels libres, mais Orange Pi a des spécifications différentes, peut utiliser Android et peut effectuer de nombreuses tâches plus facilement grâce à un matériel plus robuste. Pour le bricoleur occasionnel, le Orange Pi peut s’avérer excessif, mais il y a des cas où il s’avère plus pratique que son concurrent Raspberry.

Le Orange Pi 5 est peut-être la dernière itération, mais il y a beaucoup de choix, y compris le Orange Pi Zero, un appareil plus petit qui vous permettra d’explorer l’écosystème sans trop d’investissement.

Quelle est la différence entre Orange Pi et Raspberry Pi ?

D’un point de vue technique, le Orange Pi 5 devance le Raspberry Pi 5 en termes de performances. Le Raspberry Pi est équipé d’un processeur à quatre cœurs, ce qui est suffisant pour beaucoup de choses, mais le Orange Pi passe à un processeur à 8 cœurs. En termes simples, un plus grand nombre de cœurs est bénéfique pour le multitâche, mais cela dépend du type de projet sur lequel vous travaillez. Vous obtiendrez très probablement de meilleures performances sur des projets gourmands en ressources processeur, comme les jeux, avec le Orange Pi, mais les deux appareils peuvent faire le travail.

En dehors de cela, les deux appareils présentent de nombreuses similitudes. Le Raspberry Pi est généralement le moins cher des deux — 70 euros pour le Raspberry Pi 5 contre 126 euros pour le Orange Pi 5 au moment de la rédaction de cet article.

Si l’argent est un facteur déterminant, le Raspberry Pi sera privilégié par de nombreuses personnes, même si le Orange Pi offre de meilleures performances. Le Orange Pi a quelques facteurs qui l’aident à se démarquer encore plus de son concurrent Raspberry Pi. Le Orange Pi prend en charge jusqu’à 32 Go de RAM, contre seulement 8 pour le Raspberry, et il peut utiliser des disques durs NVMe là où le Raspberry ne le peut pas. Le Raspberry Pi est également limité à un système d’exploitation basé sur Linux, tandis que le Orange Pi peut exécuter Android.

Orange Pi est-il le grand favori par rapport à Raspberry Pi ?

Bien que le Orange Pi soit plus polyvalent et plus puissant, il y a une chose qui l’empêche de surpasser complètement le Raspberry Pi : la communauté. Le Raspberry Pi est plus grand public que le Orange Pi, et c’est quelque chose que certains utilisateurs considèrent comme positif, car cela vous permet de dépanner avec d’autres personnes beaucoup plus facilement. Si vous êtes débutant, vous n’aurez aucun mal à trouver toutes sortes de tutoriels. Si vous êtes familier avec le système d’exploitation Raspbian grâce à vos précédents Raspberry Pi, il est plus facile de rester dans le même écosystème que d’avoir à en apprendre un nouveau avec le Orange Pi.

Pour les nouveaux propriétaires qui n’ont jamais utilisé quoi que ce soit de ce genre auparavant, c’est un peu plus difficile. Si le budget n’est pas un problème, le Orange Pi semble être un meilleur choix, mais seulement si vous avez besoin de la puissance supplémentaire qu’il offre. Un simple serveur personnel convient parfaitement au Raspberry Pi, par exemple, même s’il serait plus performant avec le Orange Pi grâce à la prise en charge des disques SSD NVMe.

C’est une question de préférence personnelle

Du point de vue des performances, le grand favori est le Orange Pi, et si c’est tout ce que vous recherchez, votre choix est fait. Cependant, le prix et la facilité d’accès aux tutoriels pourraient vous orienter vers le Raspberry Pi. Si vous êtes prêt à faire beaucoup d’essais et d’erreurs avec une communauté d’assistance plus restreinte, le Orange Pi est également une solution gagnante.

Il est difficile de se tromper avec l’un ou l’autre, et les deux appareils peuvent faire tout ce qu’un amateur du DIY espère accomplir. Les passionnés de technologie chevronnés trouveront beaucoup d’intérêt au Orange Pi, tandis que ceux qui débutent dans le domaine se débrouilleront très bien avec le Raspberry Pi. Le bon côté de tout cela, c’est que rien ne vous empêche d’acheter les deux plus tard si vous voulez continuer à bricoler.

Une bonne règle de base consiste à déterminer à l’avance le type de puissance dont vous aurez besoin pour votre projet, puis à effectuer votre achat à partir de là.