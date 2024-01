Comment obtenir Microsoft Copilot sur votre Mac ?

Il n’existe pas d’application Mac dédiée au compagnon d’IA Copilot de Microsoft. Heureusement, si vous souhaitez l’utiliser sur votre Mac, vous avez le choix entre deux options intéressantes. Jetons-y un coup d’œil.

L’assistant Copilot de Microsoft est disponible sur le Web dans n’importe quel navigateur. Il vous suffit de le charger dans le navigateur que vous utilisez et d’y accéder. Une meilleure option consiste toutefois à l’enregistrer en tant qu’application Web.

Rendez-vous sur copilot.microsoft.com dans Safari et connectez-vous avec votre compte Microsoft (vous pouvez utiliser une version limitée du service sans compte si vous le souhaitez). Allez ensuite dans Fichier > Ajouter au dock et cliquez sur « Ajouter » dans la boîte de dialogue qui s’ouvre.

Une icône Copilot sera alors placée dans le Dock. Cliquez dessus pour lancer Copilot en tant qu’application Web.

Elle s’ouvre dans une fenêtre Safari, mais fonctionne indépendamment de Safari dans son ensemble — elle n’interfère pas avec les autres onglets ou fenêtres ouverts, et ne partage pas les signets, les cookies, l’historique ou quoi que ce soit d’autre. Il s’agit essentiellement d’une application autonome, et vous pouvez accéder à la plupart des meilleures fonctionnalités de Copilot (à l’exception de celles qui sont spécifiques à Windows).

Si vous avez besoin de passer à Safari à tout moment, cliquez sur Fichier > Ouvrir dans Safari. Si vous n’avez plus besoin de l’application Web, vous pouvez la supprimer. Ouvrez Launchpad, puis cliquez et maintenez l’icône Copilot, et cliquez sur le bouton « X » lorsqu’il apparaît.

Vous pouvez également enregistrer des applications Web dans d’autres navigateurs. Dans Chrome, appuyez sur le bouton de menu à trois points, allez dans Plus d’outils > Créer un raccourci, cochez « Ouvrir en tant que fenêtre » et cliquez sur « Créer ». Dans Edge, cliquez sur le bouton de menu à trois points, puis sur Apps > Installer ce site en tant qu’application.

Une application iPad de Copilot existe

Bien qu’il n’existe pas d’application Mac dédiée à Copilot, l’application iPad est disponible dans le Mac App Store. Si vous utilisez un Mac alimenté par une puce Apple Silicon, c’est peut-être la meilleure option.

Il existe quelques différences par rapport à la version Web. Vous ne pouvez pas faire glisser des images depuis votre bureau, mais vous pouvez utiliser l’appareil photo de votre MacBook. L’application prend également en charge un thème sombre, ce qui n’est pas le cas de l’application Web.

Pour télécharger Microsoft Copilot, ouvrez le lien vers le Mac App Store et cliquez sur « Obtenir ».

Lancez l’application et cliquez sur « Continuer » lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez utiliser l’application sans vous connecter, mais vous êtes alors limité à cinq invites par chat. Cliquez donc sur le bouton Comptes dans le coin supérieur gauche pour vous connecter. Vous pouvez alors utiliser jusqu’à 30 messages.

Vous êtes maintenant prêt à explorer Copilot. Il utilise GPT-3.5 par défaut, mais vous pouvez cliquer sur l’interrupteur « Utiliser GPT-4 » pour bénéficier de l’expérience la plus récente. Il est toujours gratuit, mais il est un peu plus lent.

Microsoft Copilot sur Mac n’offre pas l’intégration système plus poussée dont vous bénéficiez sur Windows : vous ne pouvez pas lancer d’applications ou contrôler vos appareils Bluetooth, par exemple. Mais il est très utile pour obtenir des informations, créer des listes, effectuer du codage de base et générer des images. Et il fonctionne aussi bien via l’application Web ou l’application iPad que sur n’importe quelle autre plateforme.