Windows 11 24H2 : mise à jour majeure avec accent sur l’IA pour septembre 2024 ?

La principale mise à jour de Microsoft pour 2024 sera Windows 11 24H2, mais il s’agira d’un gros paquet de fonctionnalités multiples — plus des changements fondamentaux — qui devrait arriver en septembre. C’est ce qu’affirme Zac Bowden, rumeur de Microsoft et de Windows Central, une source généralement fiable pour tout ce qui concerne Windows.

Bowden a déjà affirmé que Microsoft allait conserver Windows 11 et lancer une mise à jour 24H2 plus tard dans l’année — plutôt que de lancer Windows 12, ou une toute nouvelle version du système d’exploitation, quel que soit son nom — ce concept n’est donc pas nouveau.

On s’attend également à ce que la mise à jour soit fortement axée sur les expériences d’IA de nouvelle génération (pour ces « AI PC » dont Microsoft ne cesse de parler), et Bowden précise que la mise à jour 2024 sera beaucoup plus importante que la 23H2 (qui était plutôt mineure, donc encore une fois, ce n’est pas une surprise).

Cependant, selon Bowden, la 24H2 représentera un changement de direction important et sera construite sur une nouvelle version de la plateforme Windows qui apportera diverses mises à jour de performance et de sécurité, ainsi qu’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités.

Quelles nouvelles fonctionnalités ? Étant donné l’importance accordée à l’IA, Copilot bénéficiera évidemment de mises à jour. Il a été mentionné que l’assistant de bureau améliorera l’interface Windows et trouvera des moyens de stimuler la productivité en termes d’applications, de recherche et autres.

Copilot, l’axe central de la future mise à jour

Bowden n’entre pas dans les détails qui n’ont pas été mentionnés auparavant, mais en résumé, Copilot vous aidera à faire plus de choses d’une manière plus rapide et plus pratique dans Windows, en plus de toutes les compétences de type Bing Chat que l’IA possède déjà.

L’auteur de la fuite s’étend toutefois sur un point : Microsoft prévoit une fonction de chronologie/historique pour Copilot qui permettra aux utilisateurs de localiser n’importe quel fichier, image, application, en fait tout ce qui a été ouvert précédemment sur leur PC, à l’aide de l’IA. Une super-recherche basée sur l’historique, en d’autres termes, qui vous permettra probablement de faire des choses comme trouver un fichier en identifiant des termes de celui-ci ou des requêtes similaires basées sur un langage plus naturel que la recherche traditionnelle.

Nous avons déjà vu d’autres nouvelles fonctionnalités dans les versions de test de Windows 11, telles que la nouvelle fonction d’économie d’énergie et les mises en page instantanées pilotées par l’IA, pour ne citer que quelques exemples.

Tous les éléments que vous voyez en test dans les premiers canaux sont susceptibles d’être pour la version 24H2, et il y a d’autres ajouts à venir, aussi.

Windows 12, Windows AI ou simplement Windows 11 ?

Certains pensent toujours qu’il s’agira de Windows 12, ou d’une incarnation de Windows nouvelle génération (Windows AI ?), plutôt que d’une simple mise à jour 24H2 de Windows 11. Cela serait logique d’une certaine manière, étant donné qu’il s’agit de Windows construit sur une plateforme entièrement nouvelle (appelée Germanium) et qu’il s’agit d’un élément important qui viendra s’ajouter à ces « AI PC » dont nous entendons toujours parler.

Bowden pense qu’un changement complet de nom est peu probable et maintient qu’il s’agira de la mise à jour 24H2, même si elle apporte des changements importants. L’une des raisons pour lesquelles Microsoft ne veut pas de Windows 12 est qu’elle fragmenterait la base d’utilisateurs en Windows 10, 11 et 12, ce qui pourrait être déroutant pour les utilisateurs et pénible à gérer pour Microsoft en termes de développement et de correctifs.