Windows 11 s'enrichit de rappels Teams et d'intégration Android plus poussée

Microsoft s’apprête à placer des rappels de réunions Teams dans le menu Démarrer de Windows 11. Le géant du logiciel a commencé à tester une nouvelle version de Windows 11 avec les testeurs du canal Dev, qui inclut un rappel de réunion Teams dans la section recommandée du menu Démarrer. Microsoft teste également un moyen amélioré d’accéder instantanément à de nouvelles photos et captures d’écran à partir d’appareils Android.

« Pour les personnes connectées à Windows 11 Pro ou Enterprise avec un compte Microsoft Entra ID, nous testons la possibilité d’afficher et de rejoindre les prochaines réunions Microsoft Teams directement à partir du menu Démarrer », explique Microsoft dans un article de blog. « La prochaine réunion Teams en ligne apparaîtra comme un élément recommandé 5 minutes avant qu’elle ne commence. En cliquant sur la recommandation de la réunion, vous ouvrirez le flux de participation à la réunion dans Teams ».

Les rappels de réunions Teams seront affichés à côté de la liste habituelle des fichiers récemment utilisés et recommandés dans le menu Démarrer, et ils ne seront pas affichés pour les utilisateurs non professionnels de Windows 11.

Les PC Windows peuvent être reliés à un iPhone ou à un appareil Android pour la mise en miroir des notifications, le transfert facile de fichiers, l’envoi de SMS et d’autres fonctions. Microsoft teste actuellement une autre fonctionnalité : les notifications automatiques pour les nouvelles photos et captures d’écran.

Si vous possédez un smartphone Android, Microsoft améliore également l’intégration déjà étroite de votre smartphone dans Windows 11. Si vous prenez une photo ou une capture d’écran sur votre appareil Android, vous recevrez une notification instantanée sur votre PC, qui vous permettra de visualiser, de modifier ou de partager la photo. Il s’agit d’une amélioration de la fonctionnalité que Microsoft a annoncée l’année dernière pour Windows 11, qui était auparavant appelée capture à distance pour Phone Link.

Windows 11 affichera les nouvelles photos de votre téléphone

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Nous commençons également à déployer progressivement une nouvelle fonctionnalité pour Windows qui introduit la possibilité d’accéder sans effort à vos photos et captures d’écran les plus récentes de votre appareil mobile Android et de les modifier dans l’outil d’écrasement sur votre PC. Grâce à cette fonctionnalité, vous recevrez des notifications instantanées sur votre PC chaque fois qu’une nouvelle photo ou capture d’écran est réalisée sur votre appareil Android ».

Comme toujours, ces deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement en phase de test et ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs de Windows 11 avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.