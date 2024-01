Windows 12 : augmentation des spécifications minimales pour une ère d’IA sur PC

Les nouvelles générations d’ordinateurs sont censées être des « AI PC », et plusieurs fournisseurs ont préparé de nouveaux produits avec des spécifications très puissantes qui correspondent à ces promesses de l’industrie.

Des informations récentes indiquent que Microsoft prévoit d’augmenter les spécifications minimales de son prochain système d’exploitation Windows 12, dont la sortie est prévue en 2024. Selon un rapport de l’analyste industriel Trendforce, l’entreprise technologique augmentera la mémoire de base requise pour Windows 12 à 16 Go, conformément à sa norme pour faire fonctionner son assistant d’IA Copilot avec une efficacité minimale.

Le rapport ajoute que les spécifications matérielles mises à jour de Microsoft indiqueront quels ordinateurs seront considérés comme des « AI PC ».

Il y a beaucoup à déduire de cette mise à jour des spécifications. Par le passé, les ordinateurs avaient des exigences minimales assez faibles pour faire fonctionner les nouvelles versions du système. Windows 11 nécessite 4 Go de mémoire pour fonctionner et être mis à jour, tandis que Windows 10 requiert 1 Go de mémoire pour une machine 32 bits ou 2 Go de mémoire pour un ordinateur 64 bits.

D’autres experts notent que Windows 10 reste la version la plus utilisée des systèmes Microsoft, tandis que Windows 11 a été progressivement adopté, principalement lorsque les utilisateurs achètent de nouveaux ordinateurs. Il en est ainsi même si la plupart des appareils sur le marché sont compatibles avec une mise à niveau vers Windows 11. Étant donné les tendances actuelles, l’industrie mise probablement sur le fait que les consommateurs achètent de nouveaux appareils Windows 12 plutôt que d’effectuer une mise à jour vers le système d’exploitation de toute façon.

16 Go de RAM, une norme pour les produits d’entrée de gamme ?

D’après ce que l’on peut voir, les modèles plus anciens ne seront probablement pas compatibles au-delà de la mémoire. Trendforce note que cette norme pourrait obliger les fabricants d’ordinateurs à faire de la mémoire de 16 Go la nouvelle norme pour les produits d’entrée de gamme afin de rester en phase avec le nouveau système d’exploitation et la marque AI PC.

Plusieurs fabricants, dont Intel, AMD et Qualcomm, ont annoncé ces dernières semaines de nouveaux SoC destinés à alimenter les futurs PC IA. Ces composants utilisent l’unité de mesure « TOPS », qui désigne les puces capables d’effectuer des milliers de milliards d’opérations par seconde. Selon Trendforce, Microsoft a fixé la norme pour Windows 12 à 40 TOPS.

Pour référence, les CPU Intel Meteor Lake actuels fonctionnent à 34 TOPS, ce qui les rend inéligibles pour alimenter les « AI PC ». Toutefois, les prochains processeurs Lunar Lake devraient être conçus pour les PC d’intelligence artificielle. Les nouveaux APU Zen 4 d’AMD sont évalués à 39 TOPS, ce qui est un peu juste, mais les APU Strix Point Zen 5 de la marque devraient être compatibles. La puce Qualcomm Snapdragon X Elite dépasse quant à elle le seuil de 45 TOPS.

Depuis un certain temps, de nombreuses entreprises se sont taillé une place dans l’espace de l’IA. Le logiciel Windows étant un connecteur important pour les ordinateurs, sa contribution est vitale pour le fonctionnement de l’industrie et devrait jouer un rôle majeur dans la façon dont le paysage de l’IA sur PC sera façonné à l’avenir.