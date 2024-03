Apple brevète une interface révolutionnaire pour iPhone sous l’eau

Il y a quelques années, Apple a publié son système d’éjection d’eau pour rendre l’iPhone 12 étanche. Cependant, ce modèle ne s’est pas avéré adapté à l’eau lors de sa sortie. Aujourd’hui, un nouveau brevet suggère qu’un iPhone pourra bientôt être utilisé sous l’eau. Cela dit, vous pourrez l’utiliser sans étui ou housse étanche.

Les appareils électroniques, y compris les iPhone, devenant de plus en plus résistants à l’eau, les utilisateurs trouvent des moyens de les utiliser lors d’activités aquatiques.

Selon un nouveau brevet, le géant de Cupertino reconnaît cette tendance et souligne la nécessité d’une expérience utilisateur plus rationnelle et plus efficace dans de tels scénarios.

Il est bon de voir un appareil capable de résister à la pression de l’eau même pendant une longue période. Si vous possédez ce type de smartphone, vous pouvez prendre des selfies en nageant ou en plongeant. Il y a tant de choses à découvrir avec ce gadget unique en son genre.

Une interface utilisateur sous-marine révolutionnaire

Le brevet révèle la vision d’Apple en matière d’amélioration des interfaces utilisateur sous-marines, visant à rendre certaines tâches sur l’iPhone plus rapides et plus efficaces. Apple critique les méthodes actuelles employées par les utilisateurs sous l’eau, les décrivant comme « dépassées, chronophages et inefficaces ».

Alors que le brevet mentionne de potentielles applications telles que la lecture de vidéos ou l’utilisation d’applications de dessin et de présentation sous l’eau, les illustrations suggèrent un cas d’utilisation plus pratique. Les dessins représentent un utilisateur en train de prendre des photos de poissons, ce qui laisse entrevoir l’objectif réel de cette proposition technologique.

Apple souligne l’importance de créer une expérience plus fluide pour les utilisateurs, en particulier pour les appareils fonctionnant sur batterie. Le brevet vise à éliminer les transitions abruptes entre les différentes interfaces utilisateur, qui peuvent être source de distraction et réduire l’efficacité et le plaisir d’utilisation.

Conception simplifiée de l’interface sous-marine

L’idée centrale du brevet consiste à simplifier l’interface sous-marine de l’iPhone. Au lieu de l’écran d’accueil conventionnel rempli d’applications, Apple envisage de présenter aux utilisateurs une poignée de boutons agrandis comportant des fonctions essentielles telles que « Appareil photo » et « Messages », selon Apple Insider.

Le brevet d’Apple ne se limite pas à l’ajout de nouvelles fonctionnalités ; il propose une amélioration considérable de la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs iPhone sous l’eau. Les méthodes et interfaces décrites sont conçues pour compléter, voire remplacer, les approches existantes, en offrant une expérience plus conviviale.

Crédité à 16 inventeurs, dont la majorité a participé à un brevet de 2020 sur la photographie sous-marine, ce nouveau projet témoigne de l’engagement d’Apple à repousser les limites. L’entreprise continue d’investir dans des avancées technologiques qui redéfinissent l’expérience des utilisateurs et établissent de nouvelles normes dans le paysage technologique en constante évolution. En effet, ce brevet ouvre la voie à un avenir où les iPhone s’intégreront de manière transparente dans les activités aquatiques.