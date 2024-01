Nouveaux iPad Pro M3 avec technologie OLED inédite : potentiel de prix élevé

L’iPad Pro d’Apple est sans conteste l’une des meilleures tablettes que l’on puisse acheter à l’heure actuelle, le modèle 12,9 pouces en particulier étant le plus performant. Cependant, selon une nouvelle fuite, Apple pourrait être sur le point de l’amener à de nouveaux sommets avec une technologie haut de gamme inédite dans les appareils concurrents — et avec un prix astronomique.

Cette information provient d’un expert de l’industrie de l’affichage, Ross Young, qui fournit régulièrement des informations précises sur les produits à venir d’Apple, de Samsung et de bien d’autres entreprises. Cette fois, Young affirme que Apple équipera bientôt l’iPad Pro d’une technologie dont aucun autre fabricant de tablettes ne peut se vanter.

Dans une réponse à un post sur X (anciennement Twitter) indiquant que l’iPad Pro passerait de la technologie d’affichage mini-LED à des panneaux OLED en 2024, Young a affirmé « qu’il y a beaucoup plus à dire sur les panneaux OLED ». Ces écrans seront apparemment les « premières tablettes OLED avec LTPO, les premières tablettes OLED avec un empilement en tandem, les OLED les plus lumineux et les plus durables dans les tablettes, les tablettes OLED les plus légères et les plus minces également grâce à l’amincissement du verre et au TFE ».

There is alot more that can be said about the OLED panels. First OLED tablets with LTPO, first OLED tablets with a tandem stack, brightest and longest life OLEDs in tablets, lightest and thinnest OLEDs tablets as well due to glass thinning and TFE… — Ross Young (@DSCCRoss) January 7, 2024

Il y a beaucoup de choses à déchiffrer. En termes simples, cela signifie que les futures tablettes iPad Pro devraient être lumineuses, légères et fines, tout en offrant une superbe autonomie. C’est une excellente nouvelle si vous envisagez d’acheter un iPad Pro lors de sa prochaine mise à jour.

Pour entrer dans les détails, une couche en tandem confère au panneau OLED une durabilité et une luminosité accrues, ce qui pourrait multiplier la durabilité par quatre et doubler la luminosité. LTPO signifie que les panneaux OLED prendront en charge la technologie ProMotion d’Apple pour des taux de rafraîchissement adaptatifs allant jusqu’à 120 Hz, tandis que TFE garantit que les écrans peuvent être plus fins que ce que l’on trouve actuellement dans les modèles d’iPad existants.

Des prix doublés ?

Tout cela semble extrêmement encourageant, et les améliorations apportées à l’écran pourraient permettre à Apple de revoir et de redessiner l’iPad Pro, afin d’accroître encore son avance au sommet de la chaîne alimentaire des tablettes. Ajoutez à cela les avantages de l’OLED, notamment des noirs plus profonds et une meilleure autonomie, et vous aurez de nombreuses raisons d’attendre avec impatience les prochains iPad.

What concerns me about the iPad Pro 2024 version is the expected significant price increase. Almost all sources are confident that the price will go up, and according to a specific source’s prediction, the 11-inch model is estimated to be around $1500, and the 13-inch model is… https://t.co/9sXoxAy9Kr — Revegnus (@Tech_Reve) October 18, 2023

Cela dit, tout n’est pas rose. Alors que la mise en œuvre de la technologie OLED par Apple, selon les rumeurs, sera sans aucun doute impressionnante, nous verrons probablement le prix de l’iPad Pro grimper jusqu’à des niveaux exorbitants. Selon Revegnus, l’iPad Pro 11 pouces sera proposé à partir de 1 500 dollars, tandis que le modèle 12,9 pouces coûtera plus de 1 800 dollars. À titre informatif, les prix actuels de l’iPad Pro est de 799 dollars outre-Atlantique, et 1 069 euros en France !

Reste à savoir si Apple doublera réellement les prix de l’iPad de cette manière.