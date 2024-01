OpenAI clarifie sa position sur l’IA et les médias suite au litige avec le New York Times

Dans une récente déclaration, OpenAI a abordé le procès intenté par le New York Times, clarifiant sa position sur l’interaction de la technologie de l’IA avec les contenus d’information. OpenAI a souligné son engagement à collaborer avec les organismes de presse et à soutenir l’écosystème de l’information par le biais de divers partenariats.

Ces collaborations visent à déployer des produits d’IA qui aident les journalistes et les rédacteurs, à former des modèles d’IA sur des contenus historiques et à présenter des contenus en temps réel avec attribution dans ChatGPT.

OpenAI a également abordé la question de l’entraînement des modèles d’IA à l’aide de contenu Internet accessible au public, affirmant que cette pratique relève de l’utilisation équitable. Malgré cette position juridique, OpenAI a pris la tête de l’industrie de l’IA en proposant une procédure de retrait aux éditeurs, démontrant ainsi son engagement en faveur de pratiques responsables.

En outre, elle note qu’elle fournit « un processus de retrait simple pour les éditeurs (que le New York Times a adopté en août 2023) afin d’empêcher nos outils d’accéder à leurs sites ». Pourtant, OpenAI n’explique pas qu’elle n’a fourni cette option de retrait qu’après le lancement de ChatGPT en novembre 2022, de sorte que le New York Times et les autres éditeurs n’avaient pas vraiment la possibilité d’empêcher que leurs données soient scrappées avant cette date.

La régurgitation de contenu par les modèles d’IA, un phénomène rare où les modèles mémorisent et reproduisent par inadvertance un contenu spécifique, est une préoccupation importante soulevée dans le cadre de l’action en justice. OpenAI a reconnu ce problème et a déclaré qu’elle travaillait activement à le minimiser. L’entreprise a mis en œuvre des mesures visant à limiter la mémorisation et à empêcher la régurgitation dans les résultats des modèles, en soulignant l’importance d’une utilisation responsable de sa technologie, conformément à ses conditions d’utilisation.

OpenAI reste ouverte à un partenariat

OpenAI s’est déclarée surprise et déçue par l’action en justice intentée par le New York Times, notant que les discussions antérieures avaient progressé de manière constructive. L’entreprise a souligné que le contenu du New York Times ne contribue pas de manière significative à l’entraînement de ses modèles. OpenAI a accusé le New York Times de manipuler intentionnellement les prompts pour induire la régurgitation et la sélection d’exemples, ce qui, selon l’entreprise, n’est pas un comportement typique de l’utilisateur.

Malgré cette action en justice, qu’OpenAI considère comme non fondée, la société reste ouverte à un partenariat constructif avec le New York Times. OpenAI respecte la longue histoire du journal et son rôle dans la défense des libertés du premier amendement. L’entreprise se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les organismes de presse, en les aidant à améliorer leur capacité à produire un journalisme de qualité en réalisant le potentiel de transformation de l’IA.