X ne vaut que 12,5 milliards de dollars, soit 71 % de moins que ce qu’elle a coûté à Elon Musk

La valeur de X continue de chuter, la plateforme valant à peine 12,5 milliards de dollars, soit 71,5 % de moins que le prix payé par Elon Musk il y a un peu plus d’un an.

Fidelity Investments, une importante société de fonds communs de placement, a considérablement réduit son évaluation de X Holdings, la société mère de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), qui appartient désormais à Elon Musk, selon Axios et Mashable. Cette réduction n’est pas une première pour Fidelity, mais elle marque un nouveau point bas pour la valeur de la société. Cette information signale de potentielles inquiétudes quant aux perspectives d’avenir de l’entreprise.

En octobre 2022, Fidelity a investi 19,2 millions de dollars dans X Holdings. Toutefois, en octobre 2023, le gestionnaire du fonds avait déjà réduit la valeur de 65 %. La récente publication de novembre 2023, qui intervient avec un mois de retard, indique une nouvelle réduction de l’évaluation de X Holdings.

X Holdings a connu de nombreux changements au cours de l’année écoulée, notamment la nomination d’un nouveau PDG, Linda Yaccarino, ancienne cadre de NBCUniversal. Lors d’une interview donnée en septembre 2023 à la Code Conference, Yaccarino s’est montrée optimiste quant à la rentabilité de l’entreprise d’ici à 2024.

Malgré ces changements, X Holdings est confrontée à d’importants défis, notamment celui de retenir et d’attirer les annonceurs. Plusieurs annonceurs importants se sont retirés de la plateforme suite aux déclarations controversées d’Elon Musk, notamment Apple, Comcast/NBCUniversal, Disney, Warner Bros. Discovery, IBM, Paramount Global, Lionsgate et la Commission européenne. La réponse de Musk au boycott publicitaire a été brutale et dédaigneuse, puisqu’il a publiquement dit aux annonceurs « d’aller se faire foutre » lors de la conférence Dealbook.

Des changements significatifs

En réponse à ces revers, X Holdings serait en train de se recentrer sur les petites et moyennes entreprises, afin de les encourager à investir dans la publicité sur la plateforme. Cette réorientation stratégique intervient alors que le Financial Times a rapporté en décembre que X allait connaître une baisse significative de ses recettes publicitaires, bien que la société conteste l’affirmation du New York Times selon laquelle la perte serait de 75 millions de dollars, estimant qu’elle serait plutôt de l’ordre de 10 à 12 millions de dollars.

Sous la direction d’Elon Musk à X Holdings, il a rétabli de manière controversée des comptes précédemment interdits, notamment ceux d’Alex Jones, de Kanye West, de Donald Trump, d’Andrew Tat et de Jordan Peterson.