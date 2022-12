L’ordinateur portable LapPi 2.0 basé sur Raspberry Pi est lancé sur Kickstarter

Le LapPi 2.0 est un kit d’ordinateur portable DIY avec un boîtier en acrylique, un UPS HAT avec un support de batterie 18650, et des pièces disponibles sur le marché, notamment des haut-parleurs, un écran tactile, une caméra Raspberry Pi et un clavier sans fil.

Il convient au Raspberry Pi 4 et à pratiquement tout autre petit ordinateur monocarte de Radxa, Orange Pi, Banana Pi, FriendlyElec, Hardkernel et autres.

Nous avons vu plusieurs ordinateurs portables Raspberry Pi au fil des ans avec le CrowPi L et le Pi-Top, et je dois dire que le LapPi 2.0 n’est pas le plus beau ou le plus sophistiqué, mais au moins, il est polyvalent et ne se limite pas à la famille Raspberry Pi.

Voici les spécifications et les points forts du kit LapPi 2.0 :

Écran : IPS capacitif tactile à 5 points de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 pixels ; prise en charge de la sortie audio par une prise audio de 3,5 mm et un connecteur à 4 broches

Caméra : 8 mégapixels Raspberry Pi Black avec un support de la vision nocturne

Audio : 2 haut-parleurs 5W/8 Ohm (10 x 4,5 x 2,1 cm chacun)

Clavier : mini clavier sans fil 2,4 GHz avec une batterie rechargeable de 280 mAh

Onduleur : carte d’onduleur fonctionnant avec deux piles 18650 et équipée de deux ports USB et d’un écran d’information OLED de 0,91 pouce

Boîtier en acrylique de 3 mm d’épaisseur disponible en transparent, noir, rouge ou jaune

Dimensions : environ 27 x 19 x 7,5 cm lorsqu’il est fermé

Poids : 1,52 kg

Le LapPi 2.0 est disponible en kit non assemblé ou pré-assemblé. En regardant l’épaisseur du kit, cela ressemble plus à une mallette de transport pour votre projet de DIY… Comme indiqué dans l’introduction, la plupart des éléments sont des pièces détachées et il semble que les seules pièces fabriquées par SB Components sont les panneaux en acrylique et le UPS HAT pour Raspberry Pi qui a été lancé sur Kickstarter l’année dernière. C’est donc quelque chose que vous pourriez reproduire vous-même si vous possédez une machine à découper au laser.

Une campagne déjà réussi

La campagne Kickstarter du LapPi 2.0 a déjà dépassé son objectif, avec environ 14 000 euros collectés à ce jour. Les récompenses commencent à environ 229 euros pour le kit non assemblé, et 253 euros pour le kit assemblé. Ce prix ne tient pas compte du SBC, et vous devrez également ajouter deux piles 18650, donc la proposition de valeur peut ne pas être là, à moins que vous n’ayez absolument besoin d’un kit portable DIY Raspberry Pi/SBC, et que vous n’ayez pas le temps de le fabriquer vous-même…

Il existe également des offres groupées avec un Raspberry Pi 4 SBC qui portent le prix à plus de 300 euros. La livraison devrait commencer en mars 2023.