TSMC au cœur des élections taïwanaises : enjeu politique et économique

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, alias TSMC, s’est retrouvée au centre d’un conflit de campagne électorale dans les premiers jours de 2024.

En plus d’être le plus grand fabricant de puces sous contrat et l’entreprise la plus importante de Taïwan, TSMC est le fournisseur de puces d’Apple et le géant de Cupertino est le plus gros client de TSMC. Outre l’avantageux accord qu’il a conclu avec TSMC et qui lui a permis d’économiser une tonne d’argent il n’y a pas si longtemps, les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple sont dotés d’un SoC très spécial : la puce A17 Pro de TSMC, qui utilise le nœud de processus de 3 nm. Plus le nombre de transistors est faible, plus la puce peut contenir de transistors, ce qui la rend plus puissante et plus économe en énergie.

Aujourd’hui, deux candidats à la vice-présidence à Taïwan se disputent TSMC. Les élections présidentielles taïwanaises de 2024 se tiendront dans quelques jours, le 13 janvier, et le rapport souligne la façon dont la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, a intensifié la pression militaire pour faire valoir ces revendications, y compris en organisant des jeux de guerre à proximité de l’île.

Lors d’un débat en direct, Jaw Shaw-kong (candidat à la vice-présidence du parti taïwanais Kuomintang [KMT]) a déclaré que des financiers de Wall Street l’avaient rencontré avant qu’il ne sache qu’il entrait dans la course à la présidence et qu’ils lui avaient demandé s’il y aurait une guerre.

« Si Taïwan ne bénéficie pas d’un environnement pacifique, personne n’osera investir », a déclaré Jaw, accusant le parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir d’être à l’origine des tensions avec la Chine. « Notre TSMC veut partir à l’étranger. Taïwan plus un — une usine à Taïwan, une à l’étranger, ce qui revient à vider Taïwan de sa substance ».

TSMC se diversifie

TSMC, qui construit des usines au Japon et dans l’État américain de l’Arizona et en prévoit une autre en Allemagne, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

« TSMC est la fierté de Taïwan et ne doit pas être utilisée à des fins de concurrence ou de consommation politique. C’est notre montagne sacrée qui protège le pays », a déclaré Hsiao Bi-khim, candidat du DPP à la vice-présidence et ancien ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis.