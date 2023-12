Huawei fait un retour triomphant : Kirin se classe parmi les 5 premiers fabricants de puces

Qualcomm. C’est le fabricant de puces que vous vous attendiez à voir en « numero uno », et Qualcomm conserve sa position dominante avec une part de marché de 40 % . Apple suit en deuxième position avec 31 % de parts de marché , grâce à la série iPhone 15. La médaille de bronze est réservée à MediaTek avec une part de 15 %, et Samsung est quatrième avec une part de marché de 7 %. Après Huawei, Unisoc arrive en sixième position avec une part de marché de 2 % et le SoC Tensor de Google s’est également assuré une part de marché de 1 % tout en se classant en septième position sur la liste .

D’autres appareils comme le smartphone pliable Mate X5 et la tablette MatePad Pro 13.2 ont également reçu des commentaires positifs de la part des utilisateurs en Chine, préparant le terrain pour 2024 et la série Nova 12 de milieu de gamme, qui contiendront également des processeurs Kirin.