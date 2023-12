ASUS dévoile le premier Chromebook propulsé par Intel Meteor Lake

Les puces Meteor Lake d’Intel ne sont pas réservées aux ordinateurs portables (et portables) Windows. ASUS a annoncé le premier Chromebook prenant en charge jusqu’à un processeur Intel Core Ultra 7165U Meteor Lake.

Le nouveau ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) devrait être disponible en 2024.

ASUS ne précise pas quand l’ordinateur portable sera disponible, mais les puces Intel de la 14e génération de la série U ne devraient pas être livrées avant le début de l’année prochaine, il y a donc fort à parier que ce Chromebook ne sera pas disponible avant cette date.

Les puces Meteor Lake-U d’Intel sont des processeurs de 15 watts qui combinent 2 cœurs de CPU de performance avec 8 cœurs d’efficacité et 2 cœurs d’efficacité à faible consommation. Les puces sont également dotées de graphiques intégrés avec 4 cœurs Intel Xe une unité de traitement neuronal pour les fonctions d’IA accélérées par le matériel.

Bien que les options du processeur soient la principale chose qui distingue le ExpertBook CX54 des autres Chromebooks haut de gamme, il possède également d’autres spécifications décentes, notamment un écran tactile de 14 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits, une caméra frontale de 8 mégapixels, et un ensemble de ports qui comprend : 2 ports Thunderbolt 4, 1 port HDMI 2.1, 2 ports USB Type-A et 1 lecteur de carte micro-SD.

Disponible début 2024

Les capacités sans fil incluent la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, et le Chromebook dispose d’une batterie de 63 Wh, de haut-parleurs stéréo avec certification Harman Kardon, de doubles microphones et d’un clavier rétroéclairé.

ASUS précise que le Chromebook peut prendre en charge jusqu’à trois écrans 4K, qu’il est doté d’un boîtier entièrement métallique testé MIL-STD-810H qui mesure moins de 17 mm d’épaisseur, et qu’il est livré avec jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5X-6400 et un disque SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go.

Les modèles moins chers seront également disponibles avec 8 Go de RAM, un SSD PCIe 3.0 de 128 Go ou un SSD PCIe 4.0 de 256 Go, et les processeurs Intel Core Ultra 5125U, Core Ultra 5135U ou Core Ultra 7155U.