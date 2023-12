Xiaomi 14 Pro absent du marché international : seul le modèle de base lancé

Xiaomi développe quotidiennement des versions bêta de MIUI/HyperOS pour sa gamme d’appareils. Ces versions internes contiennent des changements avant-gardistes et ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs. Xiaomi développe ces builds sur deux branches : Chine et Monde.

Xiaomi fabrique d’excellents smartphones Android, et le Xiaomi 13 Pro a été l’un de mes smartphones préférés de cette année. Lorsque Xiaomi a lancé la série Xiaomi 14, j’étais impatient de mettre la main sur le Pro et de voir si l’entreprise pouvait continuer à produire d’excellents smartphones. Malheureusement, il semble que Xiaomi ne lance que le Xiaomi 14 à l’international et laisse de côté le Xiaomi 14 Pro .