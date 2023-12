Samsung élève le niveau avec l’IA dans le Galaxy S24, et projette un modèle Pro

En attendant, tous les regards sont tournés vers ce que Samsung va dévoiler avec le Galaxy S24 le mois prochain. Si l’on en croit les rumeurs, le lancement est prévu pour le 17 janvier, et d’autres produits pourraient également être présentés.

Cela ressemble à une version plus petite du Galaxy S24 Ultra, mais selon la source, il est en fait envisagé dans le cadre de la gamme FE, plus abordable. Sur la base de la feuille de route existante, la fuite indique que rien ne va changer avec la série Galaxy S en termes de smartphones jusqu’au Galaxy S28 au moins . Cela nous amènerait jusqu’en 2028, et nous pourrions donc voir un concurrent direct de l’iPhone Pro à ce moment-là.

L’intelligence artificielle est actuellement partout, et nous avons précédemment entendu dire que la série Galaxy S24 allait offrir des fonctionnalités d’IA – y compris, peut-être, des astuces de retouche photo avancées analogues à celles que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent faire.

Cette dernière fonctionnalité sera utile à tous ceux qui assistent à de nombreuses conférences ou mènent beaucoup d’entretiens, et cela signifie que l’enregistreur vocal de Samsung sera une concurrence plus forte pour l’application Enregistreur que Google met en place sur ses propres smartphones Pixel. Cependant, il semble que cela pourrait être une exclusivité du Galaxy S24 Ultra .

Selon Ahmed Qwaider relayé par SamMobile, il sera possible d’encercler des éléments à l’écran pour lancer une recherche dessus , et l’application intégrée Voice Recorder sera capable d’identifier automatiquement jusqu’à 10 voix différentes dans une conversation .

Le Galaxy S24 pourrait n’être dévoilé officiellement que dans un mois, mais en attendant, nous avons quelques fuites non officielles qui laissent entrevoir ce qui pourrait arriver. Et, la dernière en date concerne quelques fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.