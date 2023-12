Windows 11 se prépare pour une révolution IA avec la mise à jour Hudson Valley en 2024

Selon certaines informations, Microsoft adoptera bientôt une nouvelle feuille de route pour les cycles de mise à jour de Windows. De plus, la mise à jour « Hudson Valley » arrive et apportera un assortiment de fonctionnalités axées sur l’IA pour Windows en 2024 . Cette information provient de Windows Central, qui prétend avoir des sources exclusives décrivant la feuille de route et la prochaine mise à jour « Hudson Valley » pour Windows.

you might also like