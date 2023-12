iMessage d’Apple jugé non concerné par les règles antitrust de l’UE

Ces enquêtes et réglementations peuvent contraindre les géants de la technologie à modifier en profondeur le fonctionnement de leurs services au sein de l’UE, et pourraient même avoir des répercussions à l’échelle mondiale. L’une de ces réglementations a déjà contraint Apple à adopter les ports de charge USB-C au lieu du bon vieux Lightning.

Actuellement, la Commission européenne examine un certain nombre de services d’Apple afin de déterminer s’ils sont concernés par la réglementation antitrust de l’organe directeur. Il s’agit notamment de l’App Store, du navigateur Safari et d’iOS, mais c’est iMessage qui a été le premier à faire l’objet d’une enquête. Après 5 mois d’enquête sur le marché, les autorités de surveillance de la Commission européenne ont estimé que iMessage ne devrait pas être soumis aux règles, selon les sources de Bloomberg .