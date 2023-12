Développeurs, préparez-vous ! VS Code et GitHub Copilot changent la donne

Les dernières mises à jour de Visual Studio Code (VS Code) et de GitHub Copilot ont été conçues pour stimuler votre productivité et faire en sorte que le codage ne soit plus une corvée, explique Microsoft.

Les améliorations apportées à GitHub Copilot sont particulièrement remarquables. Plus intelligent que jamais, il fournit des suggestions de codage précises et adaptées à vos objectifs. Cela signifie que Copilot comprend de mieux en mieux vos objectifs de codage et vous propose des recommandations conformes à vos intentions. C’est comme si vous aviez un partenaire de codage qui apprend et évolue avec vous.

Avec l’introduction d’une nouvelle commande de workspace dans VS Code, la recherche dans l’ensemble de votre projet est devenue un jeu d’enfant. Cette fonctionnalité surmonte les précédentes limitations et vous permet d’effectuer des recherches approfondies rapidement et sans quitter votre environnement de codage. C’est un outil simple mais puissant qui peut vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin de trouver quelque chose rapidement.

La capacité de Copilot à comprendre le contexte de votre projet a également été considérablement améliorée. Il va désormais au-delà de la ligne de code sur laquelle vous travaillez et prend en compte l’ensemble du projet. Il en résulte des suggestions non seulement pertinentes, mais aussi cohérentes avec la portée plus large de votre travail.

Mises à jour de GitHub Copilot AI

L’intégration de ChatGPT 4 avec GitHub Copilot introduit un nouveau niveau d’interaction. Vous pouvez désormais parler à Copilot comme s’il s’agissait d’un autre développeur, ce qui rend l’expérience plus naturelle et engageante. Cette capacité de conversation peut vous aider à articuler vos défis de codage et à trouver des solutions plus efficaces.

Pour les tâches répétitives qui peuvent prendre beaucoup de temps, Copilot offre désormais une assistance pour l’itération du code. Que vous ajustiez un bouton pour différentes plateformes de réseaux sociaux ou que vous fassiez tout autre travail répétitif, Copilot peut générer des variations pour répondre à vos besoins spécifiques, ce qui peut vous épargner des heures de codage manuel.

Copilot est également devenu plus proactif dans ses suggestions. Il peut anticiper vos besoins en matière de codage, depuis la récupération des URL dans les fichiers de configuration jusqu’à la proposition des styles CSS appropriés. Cette approche avant-gardiste signifie que vous pouvez rester concentré sur la situation dans son ensemble pendant que Copilot s’occupe des détails.

Vous pouvez désormais poser à Copilot des questions contextuelles spécifiques à votre projet. Vous avez besoin d’informations dans un fichier README ? Copilot peut extraire ces données pour vous, fournissant des informations immédiatement applicables à votre travail.

La résolution des erreurs fait partie de la vie de tout développeur, mais la dernière mise à jour de Copilot la rend plus facile. Il propose désormais des solutions basées sur la sortie des commandes de terminal, ce qui vous aide à résoudre les problèmes plus rapidement et avec moins de frustration.

Il vous aide dans la documentation

Une nouvelle extension VS Code apporte des capacités de commande vocale. Vous pouvez désormais interagir avec Copilot en utilisant la synthèse vocale, ce qui est une aubaine pour les développeurs qui préfèrent parler de leur code ou pour ceux qui veulent coder les mains libres.

Enfin, Copilot facilite la tâche souvent fastidieuse de la documentation du contrôle de version. Il peut générer automatiquement des messages de livraison et des descriptions de pull request, garantissant ainsi la cohérence et la clarté de votre documentation, tout en vous faisant gagner du temps.

Les mises à jour de VS Code et de GitHub Copilot rendent le codage plus intuitif et moins répétitif. Avec une assistance plus intelligente, des recherches de projets rationalisées et des interactions conversationnelles améliorées, ces outils vous aident à vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : créer des logiciels étonnants. Ces améliorations ne visent pas seulement à faciliter vos tâches actuelles, mais aussi à vous permettre de relever de nouveaux défis en toute confiance.

Pour en savoir plus, consultez le site officiel de GitHub.