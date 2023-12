Suspensions inexpliquées sur PSN : des comptes de joueurs bannis sans raison

La communauté en ligne du PlayStation Network (PSN) n’a plus besoin d’être présentée aux propriétaires de consoles Sony et aux joueurs de PC. Les comptes PSN étant l’épine dorsale des joueurs, il est tout à fait naturel qu’ils les protègent de tout leur cœur. Cependant, ces mêmes comptes sont désormais menacés, car de nombreux joueurs voient leur compte PSN suspendu de façon permanente sans aucune raison.

Le problème a d’abord été signalé par The Verge, et depuis, le nombre de propriétaires de comptes PlayStation bannis a augmenté. Jetez un coup d’œil à la situation sur X .com, où de nouveaux messages ne cessent d’apparaître concernant ce problème.

Without any notice, @PlayStation/@AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don’t have a chargeback, I can’t appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv —Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023

Que se passe-t-il exactement ? Personne ne le sait avec certitude, mais le caractère purement aléatoire de ce problème est certainement à l’origine d’une certaine agitation au sein de la communauté PSN. D’après ce qu’il semble, la raison invoquée par tout le monde est la suivante : « Suspension permanente du [PSN] en raison de violations des conditions d’utilisation du PlayStation Network et du contrat d’utilisation ».

Cependant, dans un autre ordre d’idées, certains comptes sont en fait libérés aussi rapidement qu’ils ont disparu. L’utilisateur X (anciennement Twitter) @michaeldhaliwal a vécu la même expérience et son compte est maintenant de retour.

Just been #permanentlysuspended from #PSN whilst playing #Remnant2 and it looks like I’m not the only one. Is this a server-side issue @SonyPSCommunity? I’m in the UK. NOT IDEAL BEFORE CHRISTMAS! https://t.co/wbBns7n901 —Shineebru (@ShineebruGaming) December 5, 2023

De nombreuses personnes sur Reddit s’expriment également sur un message datant de 10 mois. Plusieurs joueurs décrivent le problème généralisé que connaît actuellement le PlayStation Network. Les utilisateurs PSN des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Canada et d’autres pays signalent ce problème sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Un problème très répandu

Dans l’ensemble, il semble que le problème soit très répandu. Il est à espérer que Sony en prenne conscience et annule toutes les interdictions. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent, car ils ont dépensé d’importantes sommes d’argent au fil des ans pour leurs comptes PlayStation.

Un utilisateur de Reddit a indiqué que Sony lui avait fourni de nouveaux identifiants pour se connecter à son compte, et que tout était rentré dans l’ordre.