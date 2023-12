10 signes que vous avez besoin d’une désintoxication des réseaux sociaux avant la fin de l’année 2023

Ce guide a pour but de vous fournir des conseils et des outils pratiques pour réussir votre désintoxication des réseaux sociaux et vous permettre de donner la priorité à votre santé mentale .

La désintoxication des réseaux sociaux consiste à se libérer de l’emprise des plateformes, à s’affranchir des likes et des commentaires incessants et de la peur perpétuelle de manquer quelque chose.

Si les réseaux sociaux ne vous empêchent pas de dormir la nuit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre mode de vie ou votre santé mentale. N’ayez crainte, Facebook et les autres applications de réseaux sociaux que nous utilisons ne sont pas nocifs, mais lorsqu’ils sont utilisés à l’excès, ils peuvent affecter notre personnalité et notre façon de penser sur différents sujets.