Lenovo Chromebox Micro est un ordinateur ChromeOS sans ventilateur de la taille d’un téléphone

La plupart des ordinateurs qui utilisent le logiciel ChromeOS de Google, basé sur un navigateur, sont des Chromebooks. Mais, les entreprises fabriquent également de petits ordinateurs de bureau Chromebox depuis presque aussi longtemps que ChromeOS existe.

Les Chromebooks sont de toutes les formes et de toutes les tailles, mais certains d’entre eux ne sont pas du tout des ordinateurs portables. Il existe quelques ordinateurs de bureau équipés de Google ChromeOS, et Lenovo vient de présenter une nouvelle option super-compacte : le Lenovo Chromebox Micro.

Lenovo vient de dévoiler le Chromebox Micro, qui ne mesure que 163 x 79 x 19,7 mm, soit à peine plus que l’iPhone 15 Pro Max et d’autres grands smartphones. Lenovo le décrit comme « un lecteur multimédia ultra-mince et abordable offrant de hautes performances, une sécurité des données éprouvée et un contrôle à distance et une gestion des appareils plus faciles avec ChromeOS ».

L’objectif principal de cet ordinateur est d’alimenter la signalisation numérique, comme les panneaux d’affichage, les écrans de menu dans les restaurants et d’autres dispositifs similaires. Il n’a pas de ventilateur, il est donc beaucoup plus difficile pour la poussière de pénétrer à l’intérieur de l’ordinateur — une considération importante pour les entreprises qui installent le Chromebox Micro dans des fonctions critiques. Le processeur est un Intel N4500, qui est le même processeur basse consommation utilisé dans certains Chromebooks abordables. Il est suffisant pour gérer les tâches de productivité de base et la navigation sur le Web, mais pas beaucoup plus.

Le reste du matériel comprend deux ports USB Type-C, deux connecteurs USB Type-A, un port HDMI, Ethernet, une prise audio et un verrou Kensington. Cela fait beaucoup de connectivité pour un si petit boîtier. Il y a également 8 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne eMMC.

Lenovo a déclaré dans son communiqué de presse : « Premier Chromebox à facteur de forme micro de Lenovo, l’appareil est conçu pour des déploiements d’écrans numériques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les conditions difficiles des établissements à forte fréquentation. La solution informatique ChromeOS sans ventilateur, sans ventilation et à l’abri de la poussière, prend en charge deux écrans à des résolutions de 4K. De plus, elle est suffisamment compacte pour s’intégrer dans des environnements restreints ; en fait, elle est plus petite que la plupart des téléphones intelligents ».

Possible d’ajouter un écran

Lenovo s’est également associé à Instorescreen pour vendre des écrans de 15,6 et 21,5 pouces qui peuvent s’adapter au Chromebox Micro derrière le panneau principal. Ces écrans ne seront probablement disponibles que pour les entreprises. Si vous avez vraiment besoin d’un ordinateur de bureau tout-en-un fonctionnant sous ChromeOS, le HP Chromebase est une option.

Le Lenovo Chromebox Micro sera « disponible sur certains marchés dans le monde entier à partir du premier trimestre 2024 ». Le prix commencera à 219 dollars, mais il n’est pas clair si l’ordinateur sera disponible pour les acheteurs ordinaires — l’annonce était presque exclusivement axée sur les entreprises pour une utilisation dans l’affichage numérique.

Cela dit, le Chromebox Micro n’est pas le plus petit ordinateur ChromeOS que nous ayons jamais vu. Cette distinction revient toujours au Chromebit d’Asus, lancé en 2015 sous la forme d’un Chromebox conçu pour se brancher directement sur le port HDMI d’un écran.