Contrôle parental renforcé sur Fortnite : gérez le temps de jeu de vos enfants

L’éditeur de Fortnite, Epic Games, vient d’introduire un nouvel ensemble de contrôles parentaux permettant de limiter le temps de jeu des enfants. Une réponse aux inquiétudes des parents face à l’addiction potentielle au jeu vidéo et à ses conséquences sur la vie des jeunes joueurs.

Il sera désormais possible de définir une durée quotidienne de jeu, de choisir des plages horaires spécifiques et d’autoriser ou non les demandes de temps supplémentaire.

Comment configurer les limites de temps de jeu sur Fortnite ?

Pour mettre en place ces limites, vous devez d’abord connecter votre compte parental Epic Games au compte de votre enfant. Vous pouvez ensuite configurer les limites de temps via le portail Epic Games ou directement dans le menu Fortnite.

Configuration via le portail Epic Games :

Ouvrez le portail Epic Games et sélectionnez « Contrôle parental ».

Accédez à l’onglet « Limites de temps » et cliquez sur « Définir les limites de temps ».

Sélectionnez « Modifier », ajustez le temps de jeu autorisé et cliquez sur « Enregistrer ».

Configuration dans Fortnite :

Ouvrez le menu des paramètres du jeu et sélectionnez « Contrôle parental ».

Trouvez l’option « Limites de temps » et cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

Ajustez les limites de temps à l’aide des flèches du menu.

Demandes de temps supplémentaire

Une fois la fonctionnalité activée, vos enfants recevront une notification dans Fortnite ou Unreal Editor for Fortnite (UEFN) lorsque le temps de jeu autorisé sera presque écoulé. Le temps de jeu sera comptabilisé pour tous les modes de jeu Fortnite développés par Epic Games, y compris Battle Royale et Lego Fortnite, ainsi que pour les expériences créées par les utilisateurs avec Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Ils pourront alors cliquer sur « Demander plus de temps » pour solliciter une extension. En tant que parent, vous pourrez accepter ou refuser cette demande via le jeu ou le portail Epic Games.

Suivi du temps de jeu avec « Rapports de temps »

Epic Games a également ajouté la fonctionnalité « Rapports de temps » pour aider les parents à comprendre l’utilisation de Fortnite par leurs enfants. Activable via le portail Epic Games ou dans Fortnite, cette fonctionnalité permet de suivre l’activité de votre enfant et de visualiser un graphique détaillé de son temps de jeu.

Ces nouveaux outils de contrôle parental s’ajoutent aux fonctionnalités existantes, telles que le contrôle des dépenses et le signalement vocal. Epic Games, souvent critiqué pour le caractère addictif de Fortnite, multiplie les initiatives pour protéger les jeunes joueurs, notamment en interdisant certains cosmétiques et en introduisant un système de classification des contenus.

Avec ces nouvelles limites de temps de jeu, Epic Games donne aux parents les moyens d’encadrer l’utilisation de Fortnite et de favoriser une expérience de jeu plus responsable.