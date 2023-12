ZipoApps acquiert le fabricant d’applications Android Simple Mobile Tools

Il est également probable que les versions mises à jour des applications ne soient plus open source . Mais comme toutes les versions des applications jusqu’à aujourd’hui sont toujours disponibles sous une licence open source, les utilisateurs n’ont plus que quelques options.

L’un des changements les plus probables ? S’attendre à ce que les nouvelles versions de ces applications contiennent des publicités et des traqueurs de données . La plupart des autres applications Android de ZipoApps contiennent également des publicités et/ou des achats in-app. En outre, les pages de Google Play Store pour certaines applications comme Simple SMS Messenger affichent déjà un message « Contient des publicités ».

Simple Mobile Tools, un groupe populaire d’applications Android open source sans publicités ni permissions inutiles, a été racheté par ZipoApps . Ce dernier est un développeur israélien spécialisé dans l’achat d’applications mobiles et leur monétisation au moyen de publicités et d’abonnements payants.