Epic Games Store débarque sur iOS et Android : Une nouvelle ère pour les jeux mobiles

Vendredi dernier, Epic Games a annoncé le lancement officiel de son Epic Games Store, désormais disponible en téléchargement sur les iPhone dans l’Union européenne et sur les appareils Android à l’échelle mondiale. Cette étape marque une avancée significative depuis l’annonce initiale de l’entreprise en mars.

Le Epic Games Store démarre avec trois jeux phares : Fortnite, Rocket League Sideswipe, et la nouvelle version mobile de Fall Guys. Mais, l’ambition d’Epic Games ne s’arrête pas là. L’entreprise travaille activement pour permettre à d’autres développeurs de proposer leurs jeux et applications via sa plateforme dans un futur proche. Cette stratégie vise à élargir l’écosystème des jeux mobiles en offrant une alternative solide aux autres magasins d’applications.

En plus de son propre store, Epic Games prévoit d’élargir la disponibilité de ses jeux en les rendant accessibles sur des boutiques mobiles indépendants, notamment AltStore PAL.

Après plus de quatre ans d’absence, Fortnite fait son grand retour sur iOS. Ce come-back fait suite à un long conflit juridique avec Apple, ainsi qu’à des changements réglementaires imposés par le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Les utilisateurs peuvent désormais jouer à la dernière saison de Fortnite Battle Royale (Chapitre 5, Saison 4 : Absolute Doom) sur mobile, ainsi que sur d’autres plateformes.

Un processus d’installation du Epic Games Store compliqué

Epic Games a reconnu que l’installation de l’Epic Games Store sur iOS et Android reste complexe, en raison des multiples étapes et des paramètres confus introduits par Apple et Google. Ces obstacles, que la société considère comme des « conditions anticoncurrentielles », continuent d’être contestés en justice par Epic, qui collabore également avec les régulateurs mondiaux pour supprimer ces restrictions.

Pour élargir davantage la distribution de ses jeux, Epic Games s’associe avec des magasins d’applications mobiles tiers. Initialement, l’Epic Games Store sera lancé sur AltStore PAL pour les utilisateurs d’iOS dans l’Union européenne. L’entreprise prévoit également d’étendre sa présence à la boutique Aptoide sur iOS en Europe et à ONE Store sur Android.

À terme, Epic Games aspire à rendre ses jeux accessibles sur d’autres plateformes à l’échelle mondiale.

AltStore PAL : Une alternative européenne

Epic Games a également dévoilé AltStore PAL, une application qui exploite les dispositions du Digital Markets Act (DMA) de l’UE pour offrir une alternative aux utilisateurs européens d’iOS. AltStore PAL est disponible gratuitement, grâce à un « MegaGrant » d’Epic Games, couvrant les frais de technologie de base d’Apple, ce qui permet aux utilisateurs de l’accéder sans abonnement.

Les instructions détaillées pour télécharger et installer l’Epic Games Store sur les appareils iOS et Android sont disponibles sur le site officiel de la société. Des informations complémentaires et des guides vidéo sur le processus d’installation sont également proposés sur les blogs de Fortnite, Fall Guys, et Rocket League Sideswipe.

Une déclaration d’intention

Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, a commenté ce lancement en ces termes :

L’écosystème mobile commence enfin à s’ouvrir à la concurrence, et nous voyons la situation évoluer. Nous remercions la Commission européenne pour avoir permis le lancement de l’Epic Games Store, offrant ainsi nos jeux aux utilisateurs d’iOS dans l’Union européenne. Désormais, les utilisateurs européens d’iOS et tous les utilisateurs d’Android peuvent accéder à notre store et à nos jeux, tout comme ils le font sur des plateformes ouvertes comme le PC et le Mac. Bien que le combat ne soit pas terminé, il s’agit d’un réel progrès pour les développeurs et les consommateurs, qui peuvent désormais bénéficier d’une concurrence et d’un choix accrus.

Avec ce lancement, Epic Games marque un tournant dans l’industrie mobile, promettant des jours meilleurs pour les développeurs et les joueurs à travers le monde.