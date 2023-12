Le Pixel 8 Pro pourrait recevoir deux fonctionnalités très spéciales en décembre

Le Pixel 8 Pro a récemment reçu une mise à jour de l’appli Google AI Core pour rendre les fonctionnalités pilotées par Al encore plus intelligentes. Les utilisateurs du Pixel 8 Pro sont apparemment à la recherche d’une autre surprise, car la mise à jour de décembre pourrait enfin apporter deux fonctionnalités promises.

Max Weinbach a laissé entendre que la mise à jour du mois prochain activera les fonctionnalités Video Boost et AI Super Zoom sur le Pixel 8 Pro.

You know what December means? Video Boost and AI Super Zoom are hitting Pixel 8 Pro — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 29, 2023

Les smartphones Pixel ont toujours fait la part belle à l’apprentissage automatique et l’accent a été largement amplifié cette année. Alors que la plupart des fonctionnalités alimentées par l’IA, telles que Retouche magique, étaient disponibles dès le lancement, Google a déclaré que Video Boost et Zoom Enhance, dont on devine ce que Weinbach entendait par AI Super Zoom, seraient déployées plus tard.

Le Pixel 8 Pro peut capturer des photos HDR+, mais comme une vidéo contient beaucoup plus de données qu’une photo, produire une vidéo HDR+ est une tâche qu’aucun smartphone ne peut accomplir seul. C’est pourquoi la fonction Video Boost enverra une copie de votre vidéo dans le cloud, où les modèles de photographie computationnelle de Google ajusteront tout, de la couleur à l’éclairage, en passant par la granulation. Cette fonctionnalité permettra également d’activer la fonction Night Sight Video sur le Pixel 8 Pro afin d’améliorer la qualité des vidéos filmées de nuit ou dans un environnement peu éclairé.

Zoom Enhance est une autre fonctionnalité exclusive au Pixel 8 Pro. Elle utilisera l’IA générative pour affiner les détails dans une version zoomée d’une photo que vous avez déjà prise. Au moment du lancement, Google s’est contenté de dire que la fonctionnalité était « à venir plus tard ».

Nous pouvons maintenant nous attendre à ce que les fonctionnalités soient déployées ce mois-ci. Le Pixel 8 Pro est déjà l’un des meilleurs photophones disponibles sur le marché et ces deux fonctionnalités le feront se démarquer encore plus. Quant à savoir si les utilisateurs seront à l’aise pour envoyer leurs vidéos sur le serveur de Google, c’est une autre histoire.