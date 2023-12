Meta lancera Threads en Europe en décembre

Cependant, avec le nouveau changement dans l’industrie de la publicité, l’expansion de Threads en Europe est tout à fait logique. Comme certains d’entre vous le savent probablement déjà, Twitter a perdu la plupart de ses plus gros annonceurs après les messages antisémites d’Elon Musk, notamment Apple, Disney et IBM. Meta espère rediriger leur argent vers Threads et quel meilleur moyen d’y parvenir que d’exploiter un nouveau marché très important : L’UE.

Threads de Meta était l’un des plus grands concurrents de Twitter après le rachat de l’entreprise par Elon Musk. Malheureusement, le service de microblogging manquait tellement de fonctionnalités essentielles qu’il a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs initiaux quelques semaines seulement après son lancement.