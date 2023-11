Google introduit de nouveaux outils pour les propriétaires de sites Web pour améliorer le contenu dans les résultats de recherche

by

Google a dévoilé de nouveaux outils pour les propriétaires de sites Web, en particulier ceux qui gèrent des plateformes de réseaux sociaux et des forums de discussion, dans le but de répondre à l’évolution du paysage du Web moderne et de donner la priorité au contenu généré par les utilisateurs plutôt qu’au contenu axé sur l’optimisation des moteurs de recherche.

Cette initiative vise à améliorer la visibilité et la précision des points de vue à la première personne dans les résultats de recherche de Google.

Le balisage ProfilePage nouvellement introduit est un élément clé de ces outils, offrant aux propriétaires de sites Web la possibilité de communiquer la structure de leurs données à Google. Les propriétaires de sites Web peuvent ainsi communiquer la structure de leurs données à Google, ce qui leur permet de s’assurer que leur contenu est non seulement représenté avec précision, mais aussi le plus complet possible dans les résultats de recherche de Google.

Pour les sites Web présentant des créateurs qui partagent des points de vue de première main, la balise ProfilePage permet à Google d’extraire des informations essentielles sur le créateur, telles que son nom, son identifiant social, sa photo de profil, le nombre de personnes qui le suivent et la popularité de son contenu. Ces informations peuvent être affichées de manière visible dans les résultats de recherche de Google.

En outre, le balisage « Perspectives » de Google et le balisage « Discussions et forums » peuvent exploiter efficacement la balise « ProfilePage » pour améliorer la présentation du contenu de ces plateformes.

L’introduction de données structurées, telles que la balise ProfilePage , est une mesure stratégique prise par Google pour lutter contre la prévalence croissante des contenus optimisés pour le référencement, qui nuisent souvent à la qualité des résultats de recherche.

Balisage DiscussionForumPosting

La déclaration officielle de Google souligne le soutien apporté aux données structurées des pages de profil et des forums de discussion et met l’accent sur leur rôle dans la présentation de points de vue à la première personne issus de diverses communautés en ligne.

La balise DiscussionForumPosting , autre composante intégrale, est conçue pour les sites Web de type forum où les utilisateurs partagent collectivement leurs points de vue de première main.

La mise en œuvre de cette balise permet à Google Recherche de mieux comprendre les sites de forum et les discussions en ligne sur le Web. Toutefois, il est important de noter que l’utilisation de cette balise ne garantit pas l’apparition dans les fonctionnalités « Perspective » et « Discussions et forums » de Google.

Balisage Q&A

Pour les propriétaires de sites Web qui utilisaient le balisage Q&A pour leurs forums d’utilisateurs sur le thème des questions-réponses, Google met à jour la documentation sur les données structurées Q&A afin de l’aligner sur la richesse des nouvelles directives relatives aux forums de discussion.

Les propriétaires de sites Web sont encouragés à choisir le type de données structurées qui correspond le mieux à leur cas d’utilisation : Q&A pour les forums structurés autour de questions et de réponses ou DiscussionForumPosting pour les structures de forum plus générales qui vont au-delà du contenu strictement de questions-réponses.

Pour aider les propriétaires de sites Web à contrôler leurs données structurées et à identifier les éventuels problèmes, Google lance des rapports de résultats enrichis sur les pages de profil et les forums de discussion dans la Search Console.

Ces rapports fourniront des informations sur les erreurs, les avertissements et les éléments valides liés aux pages balisées. En outre, les propriétaires de sites Web peuvent utiliser le test des résultats enrichis pour valider et tester efficacement leur balisage, selon Google.