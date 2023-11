Le Nothing Phone (2a) pourrait être lancé comme un smartphone de milieu de gamme

Je pense que l’on peut supposer que Nothing travaille déjà sur son troisième produit phare, le Nothing Phone (3), mais nous ne savions pas jusqu’à récemment que la société prévoyait de lancer un appareil supplémentaire.

Le Nothing Phone (2a), qui n’a pas été annoncé, semble être un appareil de milieu de gamme sur lequel Nothing travaille depuis la sortie de son appareil le plus récent, le Nothing Phone (2).

Selon une source sur X, anciennement Twitter, le smartphone sera doté d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces et d’une caméra frontale dans un poinçon de l’écran. L’auteur de la fuite a également posté une photo floue qui montre vraisemblablement la face arrière du smartphone.

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥

✅Model Number :- AIN142

✅Name :- Nothing Phone 2a

Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023