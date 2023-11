Samsung pourrait prévoir un rebranding pour la prochaine génération de ses puces pour smartphones. Samsung en a peut-être eu assez de la marque Exynos et pourrait opter pour un changement de marque l’année prochaine. La marque de puces Exynos n’a pas la meilleure réputation actuellement, et une rumeur assez folle dit que Samsung va renommer son silicium en « Dream Chip ».

La rumeur d’une « Dream Team » circule depuis plus d’un an, et il s’agirait d’une équipe d’ingénieurs de haut niveau travaillant sur le SoC Exynos 2400 de nouvelle génération et s’efforçant d’assurer l’avenir d’Exynos après ses récents échecs.

La dernière puce phare Exynos disponible, la 2200, n’a pas connu un bon lancement au début de l’année 2022. La série Galaxy S22 alimentée par le Exynos 2200 a été entachée de problèmes dès le début. Les choses ont été optimisées et la puce fonctionne beaucoup mieux aujourd’hui, mais de nombreux fans de Samsung estiment qu’ils en ont assez de Exynos, en particulier après que Samsung a fait une pause d’un an dans le développement des puces Exynos haut de gamme et a équipé la série Galaxy S23 d’un SoC supérieur fabriqué par Qualcomm dans le monde entier. De nombreux utilisateurs de smartphones Galaxy ne veulent pas revenir à Exynos.

Aujourd’hui, un informateur de X (anciennement Twitter) affirme que Samsung ira encore plus loin dans ses efforts pour regagner la confiance de ses clients et procédera à un rebranding massif.

Goodbye Exynos.

Hello Dream Chip. —Connor/코너 / コナー (@OreXda) November 28, 2023

Selon @OreXda sur X, les futures puces de Samsung ne s’appelleront plus Exynos. L’entreprise se rebaptise « Dream Chip » — un nom qui semble fortement inspiré de la « Dream Team » mentionnée plus haut.

On ne sait pas exactement comment Samsung va différencier les « Dream Chips », d’autant plus que la source suggère que le changement de nom d’Exynos à Dream Chip se fera sur l’ensemble de la gamme et pas seulement sur les chipsets phares.

Un changement avec la série Galaxy 24 ?

Il convient de noter que la source à l’origine de cette rumeur n’est pas la plus précise qui soit, il est donc préférable de prendre cette information avec des pincettes. Néanmoins, étant donné la réputation relativement mauvaise d’Exynos, il n’est pas difficile d’imaginer que Samsung veuille éventuellement donner une nouvelle image à sa gamme de puces en 2024. Cela pourrait même être une bonne idée. Mais il reste à déterminer si cela se produira et si Exynos s’appellera « Dream Chip ».

Vraisemblablement, la série Galaxy S24 serait le premier smartphone Samsung à arborer la prétendue puce Dream Chip.